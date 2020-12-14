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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11833118341183511836
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:01

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Genie написав:

ви забули додати "оновлену" ВДНХ і оболонську набережну для повної картини стереотипності і пафосності)),
не вистачає багатьох-багатьох дійсно улюблених киянами місць


Так он и не киевлянин.
Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову.
При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища.
"По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".

Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.


Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту.
Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью.
Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:26

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Так он и не киевлянин.
Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову.
При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища.
"По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".

Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.


Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту.
Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью.
Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.

на заметку киевлянину)
с Телиги есть въезд, с Кирилловской можно зайти ножками, адрес Кирилловская 103
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:11

  Genie написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


поспішіть, бо тут дешевшає не по днях, а по годинах..
https://lun.ua/realty/1481882046

У нас в ЯГ дорожает
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11429742/
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:52

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.


Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту.
Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью.
Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.

В Києві є те, заради чого сюди приїжджають люди зі всього світу. І це не тільки прес-конференції Зеленського, і точно не таємний парадайз де засмагає під сонцем АППС Люкс. Для сотень мільйонів людей які можуть його знайти на мапі - Київ це передусім те, за що він подобається мені. Тому це і є - Київ. А те, що там в голові у rjkz - умовно нікому не цікаво.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:13

  Бетон написав:
  Genie написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


поспішіть, бо тут дешевшає не по днях, а по годинах..
https://lun.ua/realty/1481882046

У нас в ЯГ дорожает
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11429742/

Непогано. Натяжні стелі, спліти на стінах замість канальних кондерів, вінегрет з плитки в санвузлах, акцентні стіни за бородатою модою, краєвид на сусідній будинок і 4+ куо за метр. Розумію чому Реус відмовився від опціону на квітку за ринковою ціною - 1.5% - тупо не тягнув. Реус, бєдность нє порок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:03

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.


Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту.
Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью.
Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.

на заметку киевлянину)
с Телиги есть въезд, с Кирилловской можно зайти ножками, адрес Кирилловская 103

Должен со стыдом признаться, что мне туда не приходилось ни заходить ножками ни заезжать. :lol: Там есть обычная больница. Там мой дед как-то лежал, я его проведывал.
Но рядом с заездом с Телиги, там где начинается/заканчивается Бабий яр, доводилось много лазить в детстве. Находили просто безумное количество черепов и других останков.
В том возрасте трудно было зрело относиться к тому что видишь. И не понимал еще той трагедии, глядя на ее последствия. Поэтому, со стыдом должен признать, что на этой горке, сто стороны заезда с Павловки, с удовольствием съезжал на лыжах.
Сейчас уже и снега нет и мне в голову не прийдет так поступать на месте страшной смерти десятков тысяч человек.
Есть мнение, что именно в той части Бабьего яра были расстреляны именно пациенты Павловки. А основные казни были примерно напротив той части Телиги, которая между Щусева (или как там оно сейчас?) и Ольжича.
Еще одна печальная локация - на углу Шамрыло и Дорогожицкой.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:07

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.


Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту.
Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью.
Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.

В Києві є те, заради чого сюди приїжджають люди зі всього світу. І це не тільки прес-конференції Зеленського, і точно не таємний парадайз де засмагає під сонцем АППС Люкс. Для сотень мільйонів людей які можуть його знайти на мапі - Київ це передусім те, за що він подобається мені. Тому це і є - Київ. А те, що там в голові у rjkz - умовно нікому не цікаво.


То есть, ты признаешь, что так и остался туристом.
То что в голове у rjkz, то и в голове у миллионов киевлян.
А что тебе нравится, и что тебе не нравится - "умовно нікому не цікаво"(с).
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Братва, не стреляйте в друг друга
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 22:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У нас часа три назад кстати была проверка Х22-vs-monolit
В случае с панелью полтора года назад было минус полтора подъезда и 55 человек
В случае с монолитом минус 60% подьезда и раз в 12 меньше человек
Хотя данные по жертвам уточняются
барабашов
 
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