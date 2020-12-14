Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ви забули додати "оновлену" ВДНХ і оболонську набережну для повної картини стереотипності і пафосності)), не вистачає багатьох-багатьох дійсно улюблених киянами місць
Так он и не киевлянин. Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову. При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища. "По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".
Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.
Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту. Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью. Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.
rjkz написав: Так он и не киевлянин. Обычный понаех, понаехавший покорять то, что киевлянам покорять не приходит в голову. При овоще таких любителей киевского эстетизма понаехало с Донбасса дофигища. "По долгу службы" пришлось дофига посетить таких квартир и понаобщаться с "настоящими патриотами дамбаса".
Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.
Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту. Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью. Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.
на заметку киевлянину) с Телиги есть въезд, с Кирилловской можно зайти ножками, адрес Кирилловская 103
airmax78 написав:Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.
Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту. Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью. Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.
В Києві є те, заради чого сюди приїжджають люди зі всього світу. І це не тільки прес-конференції Зеленського, і точно не таємний парадайз де засмагає під сонцем АППС Люкс. Для сотень мільйонів людей які можуть його знайти на мапі - Київ це передусім те, за що він подобається мені. Тому це і є - Київ. А те, що там в голові у rjkz - умовно нікому не цікаво.
Непогано. Натяжні стелі, спліти на стінах замість канальних кондерів, вінегрет з плитки в санвузлах, акцентні стіни за бородатою модою, краєвид на сусідній будинок і 4+ куо за метр. Розумію чому Реус відмовився від опціону на квітку за ринковою ціною - 1.5% - тупо не тягнув. Реус, бєдность нє порок.
airmax78 написав:Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.
Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту. Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью. Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.
на заметку киевлянину) с Телиги есть въезд, с Кирилловской можно зайти ножками, адрес Кирилловская 103
Должен со стыдом признаться, что мне туда не приходилось ни заходить ножками ни заезжать. Там есть обычная больница. Там мой дед как-то лежал, я его проведывал. Но рядом с заездом с Телиги, там где начинается/заканчивается Бабий яр, доводилось много лазить в детстве. Находили просто безумное количество черепов и других останков. В том возрасте трудно было зрело относиться к тому что видишь. И не понимал еще той трагедии, глядя на ее последствия. Поэтому, со стыдом должен признать, что на этой горке, сто стороны заезда с Павловки, с удовольствием съезжал на лыжах. Сейчас уже и снега нет и мне в голову не прийдет так поступать на месте страшной смерти десятков тысяч человек. Есть мнение, что именно в той части Бабьего яра были расстреляны именно пациенты Павловки. А основные казни были примерно напротив той части Телиги, которая между Щусева (или как там оно сейчас?) и Ольжича. Еще одна печальная локация - на углу Шамрыло и Дорогожицкой.
airmax78 написав:Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.
Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту. Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью. Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места.
В Києві є те, заради чого сюди приїжджають люди зі всього світу. І це не тільки прес-конференції Зеленського, і точно не таємний парадайз де засмагає під сонцем АППС Люкс. Для сотень мільйонів людей які можуть його знайти на мапі - Київ це передусім те, за що він подобається мені. Тому це і є - Київ. А те, що там в голові у rjkz - умовно нікому не цікаво.
То есть, ты признаешь, что так и остался туристом. То что в голове у rjkz, то и в голове у миллионов киевлян. А что тебе нравится, и что тебе не нравится - "умовно нікому не цікаво"(с).
У нас часа три назад кстати была проверка Х22-vs-monolit В случае с панелью полтора года назад было минус полтора подъезда и 55 человек В случае с монолитом минус 60% подьезда и раз в 12 меньше человек Хотя данные по жертвам уточняются