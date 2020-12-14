Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:03

Прохожий написав: rjkz написав: airmax78 написав: Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор. Відчуваю класову ненависть. Ще трохи і скрізь rikz проріжеться Сомік або Бігор.



Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту.

Адрес - за пределами "Киева эйрмакса". На Кирилловской, не знаю почему. Там обычная больничка. А то, что все имеют ввиду, давая этот адрес, находится на Телиги. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью.

Это так, небольшой экскурс от киевлянина, для которого Киев - это не только туристические места. Когда чувствуешь то, чего нет, то надо обратиться к профильному специалисту.Адрес - за пределами "Киева эйрмакса".. Между Бабиным Яром и Кирилловской церковью.для которого Киев - это не только туристические места.

на заметку киевлянину)

с Телиги есть въезд, с Кирилловской можно зайти ножками, адрес Кирилловская 103 на заметку киевлянину)с Телиги есть въезд, с Кирилловской можно зайти ножками, адрес Кирилловская 103

Должен со стыдом признаться, что мне туда не приходилось ни заходить ножками ни заезжать.Там есть обычная больница. Там мой дед как-то лежал, я его проведывал.Но рядом с заездом с Телиги, там где начинается/заканчивается Бабий яр, доводилось много лазить в детстве. Находили просто безумное количество черепов и других останков.В том возрасте трудно было зрело относиться к тому что видишь. И не понимал еще той трагедии, глядя на ее последствия. Поэтому, со стыдом должен признать, что на этой горке, сто стороны заезда с Павловки, с удовольствием съезжал на лыжах.Сейчас уже и снега нет и мне в голову не прийдет так поступать на месте страшной смерти десятков тысяч человек.Есть мнение, что именно в той части Бабьего яра были расстреляны именно пациенты Павловки. А основные казни были примерно напротив той части Телиги, которая между Щусева (или как там оно сейчас?) и Ольжича.Еще одна печальная локация - на углу Шамрыло и Дорогожицкой.