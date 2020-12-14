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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11834118351183611837
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 23:05

  Бетон написав:
  Genie написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


поспішіть, бо тут дешевшає не по днях, а по годинах..
https://lun.ua/realty/1481882046

У нас в ЯГ дорожает
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11429742/



Просто они еще не знают, что кое-кто уже повесил шторы разлил масло (с)
Genie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 23:55

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:У нас часа три назад кстати была проверка Х22-vs-monolit
В случае с панелью полтора года назад было минус полтора подъезда и 55 человек
В случае с монолитом минус 60% подьезда и раз в 12 меньше человек
Хотя данные по жертвам уточняются

это новострой? я такого дома не помню.

Это «барабашов» . Всегда делай поправку на напыщенный пиздак. По факту никчемный трипер.
Давайте глянем.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 23:57

  fox767676 написав:Братва, не стреляйте в друг друга

Минус 15 лет
Сейчас всех стреляем, и челка радужная в Днепре не меняет ничего
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 23:59

Ничего не получится, не забанят
Дохлый номер
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 00:00

У вас в Днепре вообще есть что-то ?)))
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 00:27

  airmax78 написав:Непогано. Натяжні стелі, спліти на стінах замість канальних кондерів, вінегрет з плитки в санвузлах, акцентні стіни за бородатою модою, краєвид на сусідній будинок і 4+ куо за метр. Розумію чому Реус відмовився від опціону на квітку за ринковою ціною - 1.5% - тупо не тягнув. Реус, бєдность нє порок.

Звісно, що на чужині вам видніше які у Києві ринкові ціни. Ну і дійсно коли власники малюють неадекватні "хотєлки", то піпл не купує тільки тому, що немає коштів :D
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 00:58

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:У нас часа три назад кстати была проверка Х22-vs-monolit
В случае с панелью полтора года назад было минус полтора подъезда и 55 человек
В случае с монолитом минус 60% подьезда и раз в 12 меньше человек
Хотя данные по жертвам уточняются

это новострой? я такого дома не помню.

В тупике десятки сегодня новострой типа моего бывшего 2003/04 11этажка
На Победе панель 1975года
Отправь вертолётному дебилу салями-дилдо чесать нижний вход и потом облизывать
Жертв пока одна точно и два человека не отвечают на звонки
В Женеве год назал(тоже монолит) снесло Искандером тоже так три этажа, потом всё восстановили, так что полтонны взрывчатки баллистики современный дом держит
Конкретно чем попали тут не пишут пока
барабашов
 
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