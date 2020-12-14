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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 чер, 2024 23:05
Просто они еще не знают, что кое-кто уже повесил шторы
разлил масло (с)
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 23:55
vitaliiangel написав: барабашов написав:
У нас часа три назад кстати была проверка Х22-vs-monolit
В случае с панелью полтора года назад было минус полтора подъезда и 55 человек
В случае с монолитом минус 60% подьезда и раз в 12 меньше человек
Хотя данные по жертвам уточняются
это новострой? я такого дома не помню.
Это «барабашов» . Всегда делай поправку на напыщенный пиздак. По факту никчемный трипер.
Давайте глянем.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 23:57
fox767676 написав:
Братва, не стреляйте в друг друга
Минус 15 лет
Сейчас всех стреляем, и челка радужная в Днепре не меняет ничего
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 23:59
Ничего не получится, не забанят
Дохлый номер
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fox767676
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Додано: Суб 29 чер, 2024 00:00
У вас в Днепре вообще есть что-то ?)))
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Додано: Суб 29 чер, 2024 00:27
airmax78 написав:
Непогано. Натяжні стелі, спліти на стінах замість канальних кондерів, вінегрет з плитки в санвузлах, акцентні стіни за бородатою модою, краєвид на сусідній будинок і 4+ куо за метр. Розумію чому Реус відмовився від опціону на квітку за ринковою ціною - 1.5% - тупо не тягнув. Реус, бєдность нє порок.
Звісно, що на чужині вам видніше які у Києві ринкові ціни. Ну і дійсно коли власники малюють неадекватні "хотєлки", то піпл не купує тільки тому, що немає коштів
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Додано: Суб 29 чер, 2024 00:58
vitaliiangel написав: барабашов написав:
У нас часа три назад кстати была проверка Х22-vs-monolit
В случае с панелью полтора года назад было минус полтора подъезда и 55 человек
В случае с монолитом минус 60% подьезда и раз в 12 меньше человек
Хотя данные по жертвам уточняются
это новострой? я такого дома не помню.
В тупике десятки сегодня новострой типа моего бывшего 2003/04 11этажка
На Победе панель 1975года
Отправь вертолётному дебилу салями-дилдо чесать нижний вход и потом облизывать
Жертв пока одна точно и два человека не отвечают на звонки
В Женеве год назал(тоже монолит) снесло Искандером тоже так три этажа, потом всё восстановили, так что полтонны взрывчатки баллистики современный дом держит
Конкретно чем попали тут не пишут пока
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барабашов
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