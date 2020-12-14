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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11834118351183611837
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 23:05

  Бетон написав:
  Genie написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


поспішіть, бо тут дешевшає не по днях, а по годинах..
https://lun.ua/realty/1481882046

У нас в ЯГ дорожает
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11429742/



Просто они еще не знают, что кое-кто уже повесил шторы разлил масло (с)
Genie
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 00:27

  airmax78 написав:Непогано. Натяжні стелі, спліти на стінах замість канальних кондерів, вінегрет з плитки в санвузлах, акцентні стіни за бородатою модою, краєвид на сусідній будинок і 4+ куо за метр. Розумію чому Реус відмовився від опціону на квітку за ринковою ціною - 1.5% - тупо не тягнув. Реус, бєдность нє порок.

Звісно, що на чужині вам видніше які у Києві ринкові ціни. Ну і дійсно коли власники малюють неадекватні "хотєлки", то піпл не купує тільки тому, що немає коштів :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 01:40

  барабашов написав:У нас часа три назад кстати была проверка Х22-vs-monolit
В случае с панелью полтора года назад было минус полтора подъезда и 55 человек
В случае с монолитом минус 60% подьезда и раз в 12 меньше человек
Хотя данные по жертвам уточняются


Сочувствую.
Тут вчера дебаты были БайденVSТрамп.
Судя по реакции (сам не смотрел), дедушка Байден чуть не засыпал и часто терял связь с реальностью. Теперь демократическая партия в панике.
Обсуждается вероятность замены кандидата. Но такие поспешные перетасовки за менее чем полгода до выборов вряд-ли будут иметь успешный результат на самих выборах.
В то-же время Трамп несколько раз жестоко прокололся на своих связях с кремлевским карликом. Некоторые коментаторы высказались в таком плане, что если правда то, что он сказал, то его надо арестовывать за шпионаж в пользу рашки.
То есть, Байден или будет заменен и тогда демпартия пролетит или просто пролетит. Трамп, как-бы кто что ни говорил, что он говорит-то одно, но когда придет к власти, то пуйло от одного его слова убежит из Украины, думаю сольет Украину (с его-же слов "еще до инаугурации").
И тогда соревнование строительных конструкций с ракетами будет иметь намного бОльшую географию.
Теперь немного поясню позицию самих американцев.
Дело в том, что Байден довел ситуацию в стране до определенной ручки.
Тут даже не столько и не только экономика, которая демонстрирует чудеса живучести невзирая на такое руководство, сколько абсолютно невооброзимый рост преступности, на который просто закрываются глаза. Вернее даже не столько рост преступности, а просто судебная система отпускает преступников прямо в зале суда. Не всех, конечно. Есть определенные критерии.
И это реально всех достало. Хотя и экономика тоже.
Американцы не хотят жить в такой среде и хотят сначала решить СВОИ проблемы, а потом уже смотреть что творится на другой стороне земного шара.
Такой менталитет. "Ай - главное слово в Инглише"(с).
Это для размышлений. Что возможно произойдет и как это отразится.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 08:44

  Бетон написав:
  Genie написав:
  airmax78 написав:Комради, мені сьогодні повісили штори...
Ви розумієте що це означає.


поспішіть, бо тут дешевшає не по днях, а по годинах..
https://lun.ua/realty/1481882046

У нас в ЯГ дорожает
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11429742/

Ну віртуально воно все дорожчає)
Можно і 10 тисяч за метр поставити)
Скіко квартир було продано в яр граді за останній рік? - нуль)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:43

  Бетон написав:У нас в ЯГ дорожает
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11429742/


Как оцениваете - сколько на метре накинули сверху "за таланты"?
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:50

  барабашов написав:У нас часа три назад кстати была проверка Х22-vs-monolit
В случае с панелью полтора года назад было минус полтора подъезда и 55 человек
В случае с монолитом минус 60% подьезда и раз в 12 меньше человек
Хотя данные по жертвам уточняются


А там именно монолит? Я по фоточкам решил, что это просто кирпичный дом.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:57

  striped написав:
  барабашов написав:У нас часа три назад кстати была проверка Х22-vs-monolit
В случае с панелью полтора года назад было минус полтора подъезда и 55 человек
В случае с монолитом минус 60% подьезда и раз в 12 меньше человек
Хотя данные по жертвам уточняются


А там именно монолит? Я по фоточкам решил, что это просто кирпичный дом.

нет там монолита обычные несущие стены из кирпича. иначе было бы видно крошки бетона и арматуру.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11834118351183611837
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