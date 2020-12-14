Додано: Суб 29 чер, 2024 01:40

барабашов написав: У нас часа три назад кстати была проверка Х22-vs-monolit

В случае с панелью полтора года назад было минус полтора подъезда и 55 человек

В случае с монолитом минус 60% подьезда и раз в 12 меньше человек

Хотя данные по жертвам уточняются У нас часа три назад кстати была проверка Х22-vs-monolitВ случае с панелью полтора года назад было минус полтора подъезда и 55 человекВ случае с монолитом минус 60% подьезда и раз в 12 меньше человекХотя данные по жертвам уточняются

Сочувствую.Тут вчера дебаты были БайденVSТрамп.Судя по реакции (сам не смотрел), дедушка Байден чуть не засыпал и часто терял связь с реальностью. Теперь демократическая партия в панике.Обсуждается вероятность замены кандидата. Но такие поспешные перетасовки за менее чем полгода до выборов вряд-ли будут иметь успешный результат на самих выборах.В то-же время Трамп несколько раз жестоко прокололся на своих связях с кремлевским карликом. Некоторые коментаторы высказались в таком плане, что если правда то, что он сказал, то его надо арестовывать за шпионаж в пользу рашки.То есть, Байден или будет заменен и тогда демпартия пролетит или просто пролетит. Трамп, как-бы кто что ни говорил, что он говорит-то одно, но когда придет к власти, то пуйло от одного его слова убежит из Украины, думаю сольет Украину (с его-же слов "еще до инаугурации").И тогда соревнование строительных конструкций с ракетами будет иметь намного бОльшую географию.Теперь немного поясню позицию самих американцев.Дело в том, что Байден довел ситуацию в стране до определенной ручки.Тут даже не столько и не только экономика, которая демонстрирует чудеса живучести невзирая на такое руководство, сколько абсолютно невооброзимый рост преступности, на который просто закрываются глаза. Вернее даже не столько рост преступности, а просто судебная система отпускает преступников прямо в зале суда. Не всех, конечно. Есть определенные критерии.И это реально всех достало. Хотя и экономика тоже.Американцы не хотят жить в такой среде и хотят сначала решить СВОИ проблемы, а потом уже смотреть что творится на другой стороне земного шара.Такой менталитет. "Ай - главное слово в Инглише"(с).Это для размышлений. Что возможно произойдет и как это отразится.