Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 чер, 2024 17:07
serg1974 написав:
На фото с коптера там явно видны плиты-пустотки. Не может быть там монолита. Тем более что писали что позже произошло обрушение.
https://ibb.co/8Yk9tZx
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Додано: Суб 29 чер, 2024 18:17
striped написав:
Как оцениваете - сколько на метре накинули сверху "за таланты"?
Примерно итого + 80 куе.
По тем квартирам, что я периодически просматриваю, продано 2..3 больших квартиры за 2 года. Однухи не смотрю, не знаю.
Эта и ещё одна совсем свежие.
Очень много иностранцев, сдаются квартиры хорошо
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Додано: Суб 29 чер, 2024 18:21
serg1974 написав:
На фото с коптера там явно видны плиты-пустотки. Не может быть там монолита. Тем более что писали что позже произошло обрушение.
Несущие стены - кирпич
Перекрытия - сборные ПК, пустотные
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