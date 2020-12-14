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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11835118361183711838
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 17:07

  serg1974 написав:На фото с коптера там явно видны плиты-пустотки. Не может быть там монолита. Тем более что писали что позже произошло обрушение.

https://ibb.co/8Yk9tZx
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:17

  striped написав:
  Бетон написав:У нас в ЯГ дорожает
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11429742/


Как оцениваете - сколько на метре накинули сверху "за таланты"?

Примерно итого + 80 куе.

По тем квартирам, что я периодически просматриваю, продано 2..3 больших квартиры за 2 года. Однухи не смотрю, не знаю.
Эта и ещё одна совсем свежие.
Очень много иностранцев, сдаются квартиры хорошо
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:21

  serg1974 написав:На фото с коптера там явно видны плиты-пустотки. Не может быть там монолита. Тем более что писали что позже произошло обрушение.

Несущие стены - кирпич
Перекрытия - сборные ПК, пустотные
Бетон
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