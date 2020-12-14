RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11835118361183711838
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 17:07

  serg1974 написав:На фото с коптера там явно видны плиты-пустотки. Не может быть там монолита. Тем более что писали что позже произошло обрушение.

https://ibb.co/8Yk9tZx
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23990
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:17

  striped написав:
  Бетон написав:У нас в ЯГ дорожает
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11429742/


Как оцениваете - сколько на метре накинули сверху "за таланты"?

Примерно итого + 80 куе.

По тем квартирам, что я периодически просматриваю, продано 2..3 больших квартиры за 2 года. Однухи не смотрю, не знаю.
Эта и ещё одна совсем свежие.
Очень много иностранцев, сдаются квартиры хорошо
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2844
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:21

  serg1974 написав:На фото с коптера там явно видны плиты-пустотки. Не может быть там монолита. Тем более что писали что позже произошло обрушение.

Несущие стены - кирпич
Перекрытия - сборные ПК, пустотные
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2844
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто скажет какой стиль ремонта.
"Ранний пшонкастайл" или "царские покои радянськi" ? :)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/trostya ... WCU7E.html
vladimir07
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 30.01.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:58

  vladimir07 написав:Кто скажет какой стиль ремонта.
"Ранний пшонкастайл" или "царские покои радянськi" ? :)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/trostya ... WCU7E.html

ХЗ. Умилило.,, Везде кроме санузлов линолеум. "😺
Bolt
 
Повідомлень: 3000
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11835118361183711838
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2484, 2485, 2486
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24850 16618201
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 06:30
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5454163
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 52920
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.