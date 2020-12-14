Додано: Нед 30 чер, 2024 01:45

Бетон написав: serg1974 написав: На фото с коптера там явно видны плиты-пустотки. Не может быть там монолита. Тем более что писали что позже произошло обрушение. На фото с коптера там явно видны плиты-пустотки. Не может быть там монолита. Тем более что писали что позже произошло обрушение.

Несущие стены - кирпич

Перекрытия - сборные ПК, пустотные Несущие стены - кирпичПерекрытия - сборные ПК, пустотные

Да я наконец то на планшете рассмотрел устройство крыши и каркас домаМонолит очевидно в домах над парком Чкалова кроме моего и естественно в доме где живёт сам Леонид Турчин рядом с местом прилёта.Когда я был лет 17 назад в гостях в этом доме то удивился что при довольно большой кухне там нет огромных комнат и двухэтажных полноценных квартир с большим холлом и залом метров на 50-60 как в загоррдном доме(у хозяина была "дачка" на Самаре метров под триста и квартира всего лишь 100+ которая никак не отвечала его уровню, в отличии от "дачки")Получается что этот дом был по уровню планировки и комфорта эквивалентом сталинки 50х годов, с таким же каркасом строения, а не начинавшихся тогда строиться высоток бизнес-класса(как на другой стороне балки напротив на Гоголя 20)