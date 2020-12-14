RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11835118361183711838
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 17:07

  serg1974 написав:На фото с коптера там явно видны плиты-пустотки. Не может быть там монолита. Тем более что писали что позже произошло обрушение.

https://ibb.co/8Yk9tZx
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23992
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:17

  striped написав:
  Бетон написав:У нас в ЯГ дорожает
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11429742/


Как оцениваете - сколько на метре накинули сверху "за таланты"?

Примерно итого + 80 куе.

По тем квартирам, что я периодически просматриваю, продано 2..3 больших квартиры за 2 года. Однухи не смотрю, не знаю.
Эта и ещё одна совсем свежие.
Очень много иностранцев, сдаются квартиры хорошо
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:21

  serg1974 написав:На фото с коптера там явно видны плиты-пустотки. Не может быть там монолита. Тем более что писали что позже произошло обрушение.

Несущие стены - кирпич
Перекрытия - сборные ПК, пустотные
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 18:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто скажет какой стиль ремонта.
"Ранний пшонкастайл" или "царские покои радянськi" ? :)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/trostya ... WCU7E.html
vladimir07
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 30.01.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:58

  vladimir07 написав:Кто скажет какой стиль ремонта.
"Ранний пшонкастайл" или "царские покои радянськi" ? :)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/trostya ... WCU7E.html

ХЗ. Умилило.,, Везде кроме санузлов линолеум. "😺
Bolt
 
Повідомлень: 3000
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 00:33

  vladimir07 написав:Кто скажет какой стиль ремонта.
"Ранний пшонкастайл" или "царские покои радянськi" ? :)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/trostya ... WCU7E.html

Это продают те же люди, которые из старых автомобильных шин лебедей делали
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 989
З нами з: 28.04.20
Подякував: 760 раз.
Подякували: 798 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 01:45

  Бетон написав:
  serg1974 написав:На фото с коптера там явно видны плиты-пустотки. Не может быть там монолита. Тем более что писали что позже произошло обрушение.

Несущие стены - кирпич
Перекрытия - сборные ПК, пустотные

Да я наконец то на планшете рассмотрел устройство крыши и каркас дома
Монолит очевидно в домах над парком Чкалова кроме моего и естественно в доме где живёт сам Леонид Турчин рядом с местом прилёта.
Когда я был лет 17 назад в гостях в этом доме то удивился что при довольно большой кухне там нет огромных комнат и двухэтажных полноценных квартир с большим холлом и залом метров на 50-60 как в загоррдном доме(у хозяина была "дачка" на Самаре метров под триста и квартира всего лишь 100+ которая никак не отвечала его уровню, в отличии от "дачки")
Получается что этот дом был по уровню планировки и комфорта эквивалентом сталинки 50х годов, с таким же каркасом строения, а не начинавшихся тогда строиться высоток бизнес-класса(как на другой стороне балки напротив на Гоголя 20)
барабашов
 
Повідомлень: 4176
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:47

Записки из дурки, Из неопубликованного ранее

  барабашов написав:Да я наконец то на планшете рассмотрел устройство крыши и каркас дома
Монолит очевидно в домах над парком Чкалова кроме моего и естественно в доме где живёт сам Леонид Турчин рядом с местом прилёта.
Когда я был лет 17 назад в гостях в этом доме то удивился что при довольно большой кухне там нет огромных комнат и двухэтажных полноценных квартир с большим холлом и залом метров на 50-60 как в загоррдном доме(у хозяина была "дачка" на Самаре метров под триста и квартира всего лишь 100+ которая никак не отвечала его уровню, в отличии от "дачки")
Получается что этот дом был по уровню планировки и комфорта эквивалентом сталинки 50х годов, с таким же каркасом строения, а не начинавшихся тогда строиться высоток бизнес-класса(как на другой стороне балки напротив на Гоголя 20)

Перевод.
Из полезного и по теме: барабашов понял, что он ошибся. На этом можно было и закончить писанину, но он решил зачем-то сообщить стране, что:
1. над каким-то парком Чкалова в Днепре есть монолит. Важно. Всем надо.
2. «Естественно» там живет какой-то Леонид Турчин («сам»
может знаменитый советский лыжник (правда умер уже), или может какой бандит из 90-х , в одной очереди за водкой стояли, но видимо важное лицо в жизни Барабашова)
3. 17 лет назад барабашов был там в гостях (зачем всем знать в каких домах бывал в гостях Барабашов и в каком году - это пока не ясно, но может потом прояснится)
4. У какого-то хозяина была «дачка» на какой-то Самаре, и под 300 метров. Ну теперь будем и это знать зачем-то.
5. На другой стороне какой-то балки напротив какого-то Гоголя 20 есть бизнес-дома.

Теперь вы знаете все что пришло ночью в голову барабашова.

А, барабашов читает и на планшете тоже. Если кто не знал.
Hotab
 
Повідомлень: 12573
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 11835118361183711838
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2484, 2485, 2486
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24850 16618374
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 06:30
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5454181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 52928
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3295)
30.06.2024 08:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.