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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 чер, 2024 17:07
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:17
Примерно итого + 80 куе.
По тем квартирам, что я периодически просматриваю, продано 2..3 больших квартиры за 2 года. Однухи не смотрю, не знаю.
Эта и ещё одна совсем свежие.
Очень много иностранцев, сдаются квартиры хорошо
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:21
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Кто скажет какой стиль ремонта.
"Ранний пшонкастайл" или "царские покои радянськi" ?
Додано: Суб 29 чер, 2024 20:58
ХЗ. Умилило.,, Везде кроме санузлов линолеум. "😺
Додано: Нед 30 чер, 2024 00:33
Это продают те же люди, которые из старых автомобильных шин лебедей делали
Додано: Нед 30 чер, 2024 01:45
Да я наконец то на планшете рассмотрел устройство крыши и каркас дома
Монолит очевидно в домах над парком Чкалова кроме моего и естественно в доме где живёт сам Леонид Турчин рядом с местом прилёта.
Когда я был лет 17 назад в гостях в этом доме то удивился что при довольно большой кухне там нет огромных комнат и двухэтажных полноценных квартир с большим холлом и залом метров на 50-60 как в загоррдном доме(у хозяина была "дачка" на Самаре метров под триста и квартира всего лишь 100+ которая никак не отвечала его уровню, в отличии от "дачки")
Получается что этот дом был по уровню планировки и комфорта эквивалентом сталинки 50х годов, с таким же каркасом строения, а не начинавшихся тогда строиться высоток бизнес-класса(как на другой стороне балки напротив на Гоголя 20)
Додано: Нед 30 чер, 2024 08:47
Записки из дурки, Из неопубликованного ранее
Перевод.
Из полезного и по теме: барабашов понял, что он ошибся. На этом можно было и закончить писанину, но он решил зачем-то сообщить стране, что:
1. над каким-то парком Чкалова в Днепре есть монолит. Важно. Всем надо.
2. «Естественно» там живет какой-то Леонид Турчин («сам»
может знаменитый советский лыжник (правда умер уже), или может какой бандит из 90-х , в одной очереди за водкой стояли, но видимо важное лицо в жизни Барабашова)
3. 17 лет назад барабашов был там в гостях (зачем всем знать в каких домах бывал в гостях Барабашов и в каком году - это пока не ясно, но может потом прояснится)
4. У какого-то хозяина была «дачка» на какой-то Самаре, и под 300 метров. Ну теперь будем и это знать зачем-то.
5. На другой стороне какой-то балки напротив какого-то Гоголя 20 есть бизнес-дома.
Теперь вы знаете все что пришло ночью в голову барабашова.
А, барабашов читает и на планшете тоже. Если кто не знал.
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