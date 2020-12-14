Додано: Нед 30 чер, 2024 08:47

барабашов написав: Да я наконец то на планшете рассмотрел устройство крыши и каркас дома

Монолит очевидно в домах над парком Чкалова кроме моего и естественно в доме где живёт сам Леонид Турчин рядом с местом прилёта.

Когда я был лет 17 назад в гостях в этом доме то удивился что при довольно большой кухне там нет огромных комнат и двухэтажных полноценных квартир с большим холлом и залом метров на 50-60 как в загоррдном доме(у хозяина была "дачка" на Самаре метров под триста и квартира всего лишь 100+ которая никак не отвечала его уровню, в отличии от "дачки")

Получается что этот дом был по уровню планировки и комфорта эквивалентом сталинки 50х годов, с таким же каркасом строения, а не начинавшихся тогда строиться высоток бизнес-класса(как на другой стороне балки напротив на Гоголя 20) Да я наконец то на планшете рассмотрел устройство крыши и каркас домаМонолит очевидно в домах над парком Чкалова кроме моего и естественно в доме где живёт сам Леонид Турчин рядом с местом прилёта.Когда я был лет 17 назад в гостях в этом доме то удивился что при довольно большой кухне там нет огромных комнат и двухэтажных полноценных квартир с большим холлом и залом метров на 50-60 как в загоррдном доме(у хозяина была "дачка" на Самаре метров под триста и квартира всего лишь 100+ которая никак не отвечала его уровню, в отличии от "дачки")Получается что этот дом был по уровню планировки и комфорта эквивалентом сталинки 50х годов, с таким же каркасом строения, а не начинавшихся тогда строиться высоток бизнес-класса(как на другой стороне балки напротив на Гоголя 20)

Перевод.Из полезного и по теме: барабашов понял, что он ошибся. На этом можно было и закончить писанину, но он решил зачем-то сообщить стране, что:1. над каким-то парком Чкалова в Днепре есть монолит. Важно. Всем надо.2. «Естественно» там живет какой-то Леонид Турчин («сам»может знаменитый советский лыжник (правда умер уже), или может какой бандит из 90-х , в одной очереди за водкой стояли, но видимо важное лицо в жизни Барабашова)3. 17 лет назад барабашов был там в гостях (зачем всем знать в каких домах бывал в гостях Барабашов и в каком году - это пока не ясно, но может потом прояснится)4. У какого-то хозяина была «дачка» на какой-то Самаре, и под 300 метров. Ну теперь будем и это знать зачем-то.5. На другой стороне какой-то балки напротив какого-то Гоголя 20 есть бизнес-дома.Теперь вы знаете все что пришло ночью в голову барабашова.А, барабашов читает и на планшете тоже. Если кто не знал.