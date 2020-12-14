Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
serg1974 написав:На фото с коптера там явно видны плиты-пустотки. Не может быть там монолита. Тем более что писали что позже произошло обрушение.
Несущие стены - кирпич Перекрытия - сборные ПК, пустотные
Да я наконец то на планшете рассмотрел устройство крыши и каркас дома Монолит очевидно в домах над парком Чкалова кроме моего и естественно в доме где живёт сам Леонид Турчин рядом с местом прилёта. Когда я был лет 17 назад в гостях в этом доме то удивился что при довольно большой кухне там нет огромных комнат и двухэтажных полноценных квартир с большим холлом и залом метров на 50-60 как в загоррдном доме(у хозяина была "дачка" на Самаре метров под триста и квартира всего лишь 100+ которая никак не отвечала его уровню, в отличии от "дачки") Получается что этот дом был по уровню планировки и комфорта эквивалентом сталинки 50х годов, с таким же каркасом строения, а не начинавшихся тогда строиться высоток бизнес-класса(как на другой стороне балки напротив на Гоголя 20)
барабашов написав:Да я наконец то на планшете рассмотрел устройство крыши и каркас дома Монолит очевидно в домах над парком Чкалова кроме моего и естественно в доме где живёт сам Леонид Турчин рядом с местом прилёта. Когда я был лет 17 назад в гостях в этом доме то удивился что при довольно большой кухне там нет огромных комнат и двухэтажных полноценных квартир с большим холлом и залом метров на 50-60 как в загоррдном доме(у хозяина была "дачка" на Самаре метров под триста и квартира всего лишь 100+ которая никак не отвечала его уровню, в отличии от "дачки") Получается что этот дом был по уровню планировки и комфорта эквивалентом сталинки 50х годов, с таким же каркасом строения, а не начинавшихся тогда строиться высоток бизнес-класса(как на другой стороне балки напротив на Гоголя 20)
Перевод. Из полезного и по теме: барабашов понял, что он ошибся. На этом можно было и закончить писанину, но он решил зачем-то сообщить стране, что: 1. над каким-то парком Чкалова в Днепре есть монолит. Важно. Всем надо. 2. «Естественно» там живет какой-то Леонид Турчин («сам» может знаменитый советский лыжник (правда умер уже), или может какой бандит из 90-х , в одной очереди за водкой стояли, но видимо важное лицо в жизни Барабашова) 3. 17 лет назад барабашов был там в гостях (зачем всем знать в каких домах бывал в гостях Барабашов и в каком году - это пока не ясно, но может потом прояснится) 4. У какого-то хозяина была «дачка» на какой-то Самаре, и под 300 метров. Ну теперь будем и это знать зачем-то. 5. На другой стороне какой-то балки напротив какого-то Гоголя 20 есть бизнес-дома.
Теперь вы знаете все что пришло ночью в голову барабашова.
А, барабашов читает и на планшете тоже. Если кто не знал.
rjkz написав:Но рядом с заездом с Телиги, там где начинается/заканчивается Бабий яр, доводилось много лазить в детстве. Находили просто безумное количество черепов и других останков. В том возрасте трудно было зрело относиться к тому что видишь. И не понимал еще той трагедии, глядя на ее последствия. Поэтому, со стыдом должен признать, что на этой горке, сто стороны заезда с Павловки, с удовольствием съезжал на лыжах. Сейчас уже и снега нет и мне в голову не прийдет так поступать на месте страшной смерти десятков тысяч человек. Есть мнение, что именно в той части Бабьего яра были расстреляны именно пациенты Павловки. А основные казни были примерно напротив той части Телиги, которая между Щусева (или как там оно сейчас?) и Ольжича. Еще одна печальная локация - на углу Шамрыло и Дорогожицкой.
это сложный для жизни момент... У меня сложилось впечатление, что, наверное, в половине немаленьких украинских городов ВСЕ парки или большие скверы (а сейчас и огромные торговые центры и ЖК) в околоцентральных или сейчас удаленных относительно недалеко от центра районах - вот все они находятся на местах бывших, разрушенных в советское время кладбищ. В том числе, и с местами массовых расстрелов... В гражданскую вообще любой кусок маломальского парка (т.к. не брусчатка и не "на дороге" не мешает движению) отлично подходил для быстрого массового расстрела-закапывания. В моем детстве тоже много подобных парков с торчащими из земли черепами... и тоже лыжная горка на месте бывшего уничтоженного кладбища с расстрельными рвами - с СССРовских времен "Парка Отдыха". У знакомых многоэтажка и двор уже 50 лет непосредственно на месте, где был лагерный барак и расстрельный ров.
rjkz написав:Но рядом с заездом с Телиги, там где начинается/заканчивается Бабий яр, доводилось много лазить в детстве. Находили просто безумное количество черепов и других останков. В том возрасте трудно было зрело относиться к тому что видишь. И не понимал еще той трагедии, глядя на ее последствия. Поэтому, со стыдом должен признать, что на этой горке, сто стороны заезда с Павловки, с удовольствием съезжал на лыжах. Сейчас уже и снега нет и мне в голову не прийдет так поступать на месте страшной смерти десятков тысяч человек. Есть мнение, что именно в той части Бабьего яра были расстреляны именно пациенты Павловки. А основные казни были примерно напротив той части Телиги, которая между Щусева (или как там оно сейчас?) и Ольжича. Еще одна печальная локация - на углу Шамрыло и Дорогожицкой.
это сложный для жизни момент... У меня сложилось впечатление, что, наверное, в половине немаленьких украинских городов ВСЕ парки или большие скверы (а сейчас и огромные торговые центры и ЖК) в околоцентральных или сейчас удаленных относительно недалеко от центра районах - вот все они находятся на местах бывших, разрушенных в советское время кладбищ. В том числе, и с местами массовых расстрелов... В гражданскую вообще любой кусок маломальского парка (т.к. не брусчатка и не "на дороге" не мешает движению) отлично подходил для быстрого массового расстрела-закапывания. В моем детстве тоже много подобных парков с торчащими из земли черепами... и тоже лыжная горка на месте бывшего уничтоженного кладбища с расстрельными рвами - с СССРовских времен "Парка Отдыха". У знакомых многоэтажка и двор уже 50 лет непосредственно на месте, где был лагерный барак и расстрельный ров.
Колись розглядав варіант купити новобудову ДБК4 на Рижській 73а. Наче місце було не погане, не далеко метро, трохи тупікове, не вистачало грошей, але міг трохи позичити, в принципі сама місцевість норм, але потім я поліз в інтернет і особливо відбило бажання там бетонуватись профільна гілка старожилів на доміку. На цьому місці була лікарня, де дуже погано лікували військовополонених німців, добивали і закопували їх теж "не відходячи від каси далеко". Казали за парк як йти до м.Сирець, чомусь тягне туди всякіх осіб з не здоровою психікою, начебто були і рітуальні вбивства, згвалтування, да і просто там люблять зустрічаються всякі молодякі які більше з чортом ніж з Богом. Так що місцеві казали ми мріємо втікти звідси, а ви заритесь на 4 зупинки до Хрещатика... Тому був обраний інший варіант, хоча місцевість там норм, тихо спокійно, трохи транспортом чи пішки і ти там де треба...