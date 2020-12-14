flysoulfly написав:это сложный для жизни момент...rjkz написав:Но рядом с заездом с Телиги, там где начинается/заканчивается Бабий яр, доводилось много лазить в детстве. Находили просто безумное количество черепов и других останков.
В том возрасте трудно было зрело относиться к тому что видишь. И не понимал еще той трагедии, глядя на ее последствия. Поэтому, со стыдом должен признать, что на этой горке, сто стороны заезда с Павловки, с удовольствием съезжал на лыжах.
Сейчас уже и снега нет и мне в голову не прийдет так поступать на месте страшной смерти десятков тысяч человек.
Есть мнение, что именно в той части Бабьего яра были расстреляны именно пациенты Павловки. А основные казни были примерно напротив той части Телиги, которая между Щусева (или как там оно сейчас?) и Ольжича.
Еще одна печальная локация - на углу Шамрыло и Дорогожицкой.
У меня сложилось впечатление, что, наверное, в половине немаленьких украинских городов ВСЕ парки или большие скверы (а сейчас и огромные торговые центры и ЖК) в околоцентральных или сейчас удаленных относительно недалеко от центра районах - вот все они находятся на местах бывших, разрушенных в советское время кладбищ. В том числе, и с местами массовых расстрелов...
В гражданскую вообще любой кусок маломальского парка (т.к. не брусчатка и не "на дороге" не мешает движению) отлично подходил для быстрого массового расстрела-закапывания.
В моем детстве тоже много подобных парков с торчащими из земли черепами... и тоже лыжная горка на месте бывшего уничтоженного кладбища с расстрельными рвами - с СССРовских времен "Парка Отдыха".
У знакомых многоэтажка и двор уже 50 лет непосредственно на месте, где был лагерный барак и расстрельный ров.
Про всі не скажу, але це дійсно так для дуже багатьох парків. В рідному місті прицентральний парк знаходиться на захованнях померлих від холери. "Парк Слави" з "вічним вогнем" - на німецькому кладовищі, яке просто зрівняли з землею бульдозерами.
Такий підхід - типовий для радянської влади