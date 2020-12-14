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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 чер, 2024 14:32
flysoulfly написав:
это сложный для жизни момент...
rjkz написав:
Но рядом с заездом с Телиги, там где начинается/заканчивается Бабий яр, доводилось много лазить в детстве. Находили просто безумное количество черепов и других останков.
В том возрасте трудно было зрело относиться к тому что видишь. И не понимал еще той трагедии, глядя на ее последствия. Поэтому, со стыдом должен признать, что на этой горке, сто стороны заезда с Павловки, с удовольствием съезжал на лыжах.
Сейчас уже и снега нет и мне в голову не прийдет так поступать на месте страшной смерти
десятков тысяч человек.
Есть мнение, что именно в той части Бабьего яра были расстреляны именно пациенты Павловки. А основные казни были примерно напротив той части Телиги, которая между Щусева (или как там оно сейчас?) и Ольжича.
Еще одна печальная локация - на углу Шамрыло и Дорогожицкой.
У меня сложилось впечатление, что, наверное, в половине немаленьких украинских городов ВСЕ парки или большие скверы (а сейчас и огромные торговые центры и ЖК) в околоцентральных или сейчас удаленных относительно недалеко от центра районах - вот все они находятся на местах бывших, разрушенных в советское время кладбищ. В том числе, и с местами массовых расстрелов...
В гражданскую вообще любой кусок маломальского парка (т.к. не брусчатка и не "на дороге" не мешает движению) отлично подходил для быстрого массового расстрела-закапывания.
В моем детстве тоже много подобных парков с торчащими из земли черепами... и тоже лыжная горка на месте бывшего уничтоженного кладбища с расстрельными рвами - с СССРовских времен "Парка Отдыха".
У знакомых многоэтажка и двор уже 50 лет непосредственно на месте, где был лагерный барак и расстрельный ров.
Про всі не скажу, але це дійсно так для дуже багатьох парків. В рідному місті прицентральний парк знаходиться на захованнях померлих від холери. "Парк Слави" з "вічним вогнем" - на німецькому кладовищі, яке просто зрівняли з землею бульдозерами.
Такий підхід - типовий для радянської влади
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Додано: Нед 30 чер, 2024 22:32
Я думаю у всіх великих містах, що мають давню історію таких місць повно. Наприклад, у парижських катакомбах захоронено сотні тисяч людей, що вмирали від чуми. І нічого, над ними люди живуть же і нормально себе почувають. .
У Києві за тисячу років таких поховань було дуже багато. Так само великих потрясінь, набігів різних завойовників, революцій, репресій, масових розстрілів, катувань і т.п. Але аура має ж якось очищатися з часом, бо інакше треба будувати міста на нових місцях
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Додано: Нед 30 чер, 2024 22:42
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Додано: Нед 30 чер, 2024 23:28
The_Rebel написав:
Я думаю у всіх великих містах, що мають давню історію таких місць повно. Наприклад, у парижських катакомбах захоронено сотні тисяч людей, що вмирали від чуми. І нічого, над ними люди живуть же і нормально себе почувають. .
У Києві за тисячу років таких поховань було дуже багато. Так само великих потрясінь, набігів різних завойовників, революцій, репресій, масових розстрілів, катувань і т.п. Але аура має ж якось очищатися з часом, бо інакше треба будувати міста на нових місцях
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Додано: Нед 30 чер, 2024 23:39
The_Rebel написав:Я думаю у всіх великих містах, що мають давню історію таких місць повно. Наприклад, у парижських катакомбах захоронено сотні тисяч людей, що вмирали від чуми. І нічого, над ними люди живуть же і нормально себе почувають. .
У Києві за тисячу років таких поховань було дуже багато. Так само великих потрясінь, набігів різних завойовників, революцій, репресій, масових розстрілів, катувань і т.п. Але аура має ж якось очищатися з часом, бо інакше треба будувати міста на нових місцях
Наприклад, на 7 000 квадратних метрах кладовища Невинних, що функціонувало з XI століття, ховали парафіян з 19 церков. В 1418 році Чорна смерть або епідемія бубонної чуми додала ще близько 50 000 трупів. В 1572 році кладовище вмістило тисячі жертв Варфоломіївської ночі. Оскільки до середини XVIII століття кладовище стало місцем поховання двох мільйонів тіл, шар поховання йшов в глибину іноді на 10 метрів, рівень землі піднімався більше ніж на два метри. В одній могилі на різних рівнях могло знаходитися до 1500 останків різного періоду.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 08:42
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:37
По теме- считаю, что если все будет идти своим чередом, и отопительный сезон станет катастрофой, сюда же наложится рост доллара, можно будет присматриваться к покупке квартир. Для обычных людей последний год пополнять свои сбережения с целью покупки квартиры стало почти нереально.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:24
alfaro23 написав:
По теме- считаю, что если все будет идти своим чередом, и отопительный сезон станет катастрофой, сюда же наложится рост доллара, можно будет присматриваться к покупке квартир. Для обычных людей последний год пополнять свои сбережения с целью покупки квартиры стало почти нереально.
тут ще цікаво яких саме квартир...
вище 9-14 поверха (не буде води), в будинку без газа мають бути або великі знижки, або вони будуть мало кому потрібні. Бо навіть з метою інвестування, про майбутне важко щось спрогнозувати позитивне.
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