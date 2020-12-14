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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 чер, 2024 14:32
flysoulfly написав:
это сложный для жизни момент...
rjkz написав:
Но рядом с заездом с Телиги, там где начинается/заканчивается Бабий яр, доводилось много лазить в детстве. Находили просто безумное количество черепов и других останков.
В том возрасте трудно было зрело относиться к тому что видишь. И не понимал еще той трагедии, глядя на ее последствия. Поэтому, со стыдом должен признать, что на этой горке, сто стороны заезда с Павловки, с удовольствием съезжал на лыжах.
Сейчас уже и снега нет и мне в голову не прийдет так поступать на месте страшной смерти
десятков тысяч человек.
Есть мнение, что именно в той части Бабьего яра были расстреляны именно пациенты Павловки. А основные казни были примерно напротив той части Телиги, которая между Щусева (или как там оно сейчас?) и Ольжича.
Еще одна печальная локация - на углу Шамрыло и Дорогожицкой.
У меня сложилось впечатление, что, наверное, в половине немаленьких украинских городов ВСЕ парки или большие скверы (а сейчас и огромные торговые центры и ЖК) в околоцентральных или сейчас удаленных относительно недалеко от центра районах - вот все они находятся на местах бывших, разрушенных в советское время кладбищ. В том числе, и с местами массовых расстрелов...
В гражданскую вообще любой кусок маломальского парка (т.к. не брусчатка и не "на дороге" не мешает движению) отлично подходил для быстрого массового расстрела-закапывания.
В моем детстве тоже много подобных парков с торчащими из земли черепами... и тоже лыжная горка на месте бывшего уничтоженного кладбища с расстрельными рвами - с СССРовских времен "Парка Отдыха".
У знакомых многоэтажка и двор уже 50 лет непосредственно на месте, где был лагерный барак и расстрельный ров.
Про всі не скажу, але це дійсно так для дуже багатьох парків. В рідному місті прицентральний парк знаходиться на захованнях померлих від холери. "Парк Слави" з "вічним вогнем" - на німецькому кладовищі, яке просто зрівняли з землею бульдозерами.
Такий підхід - типовий для радянської влади
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Додано: Нед 30 чер, 2024 22:32
Я думаю у всіх великих містах, що мають давню історію таких місць повно. Наприклад, у парижських катакомбах захоронено сотні тисяч людей, що вмирали від чуми. І нічого, над ними люди живуть же і нормально себе почувають. .
У Києві за тисячу років таких поховань було дуже багато. Так само великих потрясінь, набігів різних завойовників, революцій, репресій, масових розстрілів, катувань і т.п. Але аура має ж якось очищатися з часом, бо інакше треба будувати міста на нових місцях
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Додано: Нед 30 чер, 2024 22:42
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Додано: Нед 30 чер, 2024 23:28
The_Rebel написав:
Я думаю у всіх великих містах, що мають давню історію таких місць повно. Наприклад, у парижських катакомбах захоронено сотні тисяч людей, що вмирали від чуми. І нічого, над ними люди живуть же і нормально себе почувають. .
У Києві за тисячу років таких поховань було дуже багато. Так само великих потрясінь, набігів різних завойовників, революцій, репресій, масових розстрілів, катувань і т.п. Але аура має ж якось очищатися з часом, бо інакше треба будувати міста на нових місцях
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Додано: Нед 30 чер, 2024 23:39
The_Rebel написав:Я думаю у всіх великих містах, що мають давню історію таких місць повно. Наприклад, у парижських катакомбах захоронено сотні тисяч людей, що вмирали від чуми. І нічого, над ними люди живуть же і нормально себе почувають. .
У Києві за тисячу років таких поховань було дуже багато. Так само великих потрясінь, набігів різних завойовників, революцій, репресій, масових розстрілів, катувань і т.п. Але аура має ж якось очищатися з часом, бо інакше треба будувати міста на нових місцях
Наприклад, на 7 000 квадратних метрах кладовища Невинних, що функціонувало з XI століття, ховали парафіян з 19 церков. В 1418 році Чорна смерть або епідемія бубонної чуми додала ще близько 50 000 трупів. В 1572 році кладовище вмістило тисячі жертв Варфоломіївської ночі. Оскільки до середини XVIII століття кладовище стало місцем поховання двох мільйонів тіл, шар поховання йшов в глибину іноді на 10 метрів, рівень землі піднімався більше ніж на два метри. В одній могилі на різних рівнях могло знаходитися до 1500 останків різного періоду.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 08:42
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:37
По теме- считаю, что если все будет идти своим чередом, и отопительный сезон станет катастрофой, сюда же наложится рост доллара, можно будет присматриваться к покупке квартир. Для обычных людей последний год пополнять свои сбережения с целью покупки квартиры стало почти нереально.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:24
alfaro23 написав:
По теме- считаю, что если все будет идти своим чередом, и отопительный сезон станет катастрофой, сюда же наложится рост доллара, можно будет присматриваться к покупке квартир. Для обычных людей последний год пополнять свои сбережения с целью покупки квартиры стало почти нереально.
тут ще цікаво яких саме квартир...
вище 9-14 поверха (не буде води), в будинку без газа мають бути або великі знижки, або вони будуть мало кому потрібні. Бо навіть з метою інвестування, про майбутне важко щось спрогнозувати позитивне.
Купувати зарано, більшість продавців ще не уявляють всю глибину глибин...
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Додано: Пон 01 лип, 2024 16:55
Slon_Nosov написав: alfaro23 написав:
По теме- считаю, что если все будет идти своим чередом, и отопительный сезон станет катастрофой, сюда же наложится рост доллара, можно будет присматриваться к покупке квартир. Для обычных людей последний год пополнять свои сбережения с целью покупки квартиры стало почти нереально.
тут ще цікаво яких саме квартир...
вище 9-14 поверха (не буде води), в будинку без газа мають бути або великі знижки, або вони будуть мало кому потрібні. Бо навіть з метою інвестування, про майбутне важко щось спрогнозувати позитивне.
Купувати зарано, більшість продавців ще не уявляють всю глибину глибин...
зиму зможуть пережити не тільки лиш всі ... весною бум пропозиції бабушатніків під оренду, осінню пропозиція на продаж "спадщини"
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Додано: Пон 01 лип, 2024 19:59
flyman написав: Slon_Nosov написав: alfaro23 написав:
По теме- считаю, что если все будет идти своим чередом, и отопительный сезон станет катастрофой, сюда же наложится рост доллара, можно будет присматриваться к покупке квартир. Для обычных людей последний год пополнять свои сбережения с целью покупки квартиры стало почти нереально.
тут ще цікаво яких саме квартир...
вище 9-14 поверха (не буде води), в будинку без газа мають бути або великі знижки, або вони будуть мало кому потрібні. Бо навіть з метою інвестування, про майбутне важко щось спрогнозувати позитивне.
Купувати зарано, більшість продавців ще не уявляють всю глибину глибин...
зиму зможуть пережити не тільки лиш всі ... весною бум пропозиції бабушатніків під оренду, осінню пропозиція на продаж "спадщини"
Можливо і продажі бабушатників з газом попруть взимку, адже це явний шанс його позбутися. Бо буде вигідно порівнювати з "непотрібними" електричними -надцятиповерхівками
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The_Rebel
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