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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 лип, 2024 20:26
flyman написав:
зиму зможуть пережити не тільки лиш всі ... весною бум пропозиції бабушатніків під оренду, осінню пропозиція на продаж "спадщини"
вспомнился 2020й и "прогноз" 1к1
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Додано: Пон 01 лип, 2024 20:35
flyman
зиму зможуть пережити не тільки лиш всі ... весною бум пропозиції бабушатніків під оренду, осінню пропозиція на продаж "спадщини"
Перероблені в кавалірки коровники в полях приКиєва здаються?
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Додано: Пон 01 лип, 2024 22:07
Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?
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