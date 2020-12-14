вспомнился 2020й и "прогноз" 1к1
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 лип, 2024 20:26
Додано: Пон 01 лип, 2024 20:35
flyman
Перероблені в кавалірки коровники в полях приКиєва здаються?
Додано: Пон 01 лип, 2024 22:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?
Додано: Пон 01 лип, 2024 22:25
Додано: Пон 01 лип, 2024 22:28
там конспіративні бункер-онлайн-студії всіх чаплиг-соскін'нах.
И платят, видимо, щедро,
правда, в фублях
Додано: Пон 01 лип, 2024 23:59
Моя справа - бічна, але пану flyman’y дійсно варто дати учасникам форуму хоч якийсь звіт.
Вся Україна слідкувала за видатним експериментом під назвою «Оточити Київ кавалірками». Слід визнати, що початкова ідея була і цікавою, і реалістичною, і продуманою.
Можливо, не всі знають, або вже забулося, але первинна ідея НЕ була повʼязана із здачею в оренду. Первинна ідея була іншою. Коротко її можна назвати “Easy Money”.
Просто технології, час та пандемія внесли суттєві корективи: від Easy Money перейти до модного на той час простого збирання грошей від орендарів.
Я памʼятаю, як хтось з учасників форуму із знанням справи пропонував креслення майбутніх кавалірок. І це обговорювалося, і було цікаво. Я сам роздивлявся з інтересом ті креслення.
Я памʼятаю як особисто я пропонував прискорити створення за допомогою двох киян: в одного було авто (у автора ідеї його не було), в іншого - вільний час (у автора ідеї його не було).
Я памʼятаю, як учасники форуму активно обговорювали можливу ціну на оренду таких кавалірок - в цінах років 2019…2021 називали ціну в 5000 гривень, оптимісти 7000, а песимісти 3000.
Тому, пан flyman, ви просто зобовʼязані дати невеликий звіт.
Що получилося, і що ні.
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