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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11837118381183911840
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:26

  flyman написав:зиму зможуть пережити не тільки лиш всі ... весною бум пропозиції бабушатніків під оренду, осінню пропозиція на продаж "спадщини"

вспомнился 2020й и "прогноз" 1к1 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:35

flyman

зиму зможуть пережити не тільки лиш всі ... весною бум пропозиції бабушатніків під оренду, осінню пропозиція на продаж "спадщини"


Перероблені в кавалірки коровники в полях приКиєва здаються?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:25

  The_Rebel написав:Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?

нит
икспириенс получился неудачным судя по всему...
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 22:28

  Hotab написав:flyman

зиму зможуть пережити не тільки лиш всі ... весною бум пропозиції бабушатніків під оренду, осінню пропозиція на продаж "спадщини"


Перероблені в кавалірки коровники в полях приКиєва здаються?
там конспіративні бункер-онлайн-студії всіх чаплиг-соскін'нах.
И платят, видимо, щедро,
правда, в фублях
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 23:59

  The_Rebel написав:Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?


Моя справа - бічна, але пану flyman’y дійсно варто дати учасникам форуму хоч якийсь звіт.
Вся Україна слідкувала за видатним експериментом під назвою «Оточити Київ кавалірками». Слід визнати, що початкова ідея була і цікавою, і реалістичною, і продуманою.
Можливо, не всі знають, або вже забулося, але первинна ідея НЕ була повʼязана із здачею в оренду. Первинна ідея була іншою. Коротко її можна назвати “Easy Money”.
Просто технології, час та пандемія внесли суттєві корективи: від Easy Money перейти до модного на той час простого збирання грошей від орендарів.

Я памʼятаю, як хтось з учасників форуму із знанням справи пропонував креслення майбутніх кавалірок. І це обговорювалося, і було цікаво. Я сам роздивлявся з інтересом ті креслення.
Я памʼятаю як особисто я пропонував прискорити створення за допомогою двох киян: в одного було авто (у автора ідеї його не було), в іншого - вільний час (у автора ідеї його не було).
Я памʼятаю, як учасники форуму активно обговорювали можливу ціну на оренду таких кавалірок - в цінах років 2019…2021 називали ціну в 5000 гривень, оптимісти 7000, а песимісти 3000.

Тому, пан flyman, ви просто зобовʼязані дати невеликий звіт.
Що получилося, і що ні.
akurt
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