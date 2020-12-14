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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 лип, 2024 20:26
flyman написав:
зиму зможуть пережити не тільки лиш всі ... весною бум пропозиції бабушатніків під оренду, осінню пропозиція на продаж "спадщини"
вспомнился 2020й и "прогноз" 1к1
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Додано: Пон 01 лип, 2024 22:07
Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?
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Додано: Пон 01 лип, 2024 22:25
The_Rebel написав:
Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?
нит
икспириенс получился неудачным судя по всему...
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Додано: Вів 02 лип, 2024 08:04
стоимость аренды в прифронтовом городе Славянск
цены стартуют от 13000 снять что то сложно
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Олежан
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Додано: Вів 02 лип, 2024 08:23
Олежан написав:
стоимость аренды в прифронтовом городе Славянск
цены стартуют от 13000 снять что то сложно
Так он недавно Видос про аренду в Киеве делал, так дешевле было. 🤷♂️
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Додано: Вів 02 лип, 2024 10:27
The_Rebel написав:
Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?
ковід, війна ... складаю новий план з "блекджеком і філіпінками" ... тим часом значне укрупнення кавалірок 14 м2 -> 20 м2
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flyman
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Додано: Вів 02 лип, 2024 12:03
Bolt написав: Олежан написав:
стоимость аренды в прифронтовом городе Славянск
цены стартуют от 13000 снять что то сложно
Так он недавно Видос про аренду в Киеве делал, так дешевле было. 🤷♂️
Дружківка подобово 700 грн/доба, +- нормальна 1-к квартира...
Для наших військових...
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Додано: Вів 02 лип, 2024 12:17
The_Rebel написав:
Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?
А про варік "не здані в експлуатацію" чому відкинутий?
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Додано: Вів 02 лип, 2024 13:45
somilitark написав: The_Rebel написав:
Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?
А про варік "не здані в експлуатацію" чому відкинутий?
Я так зрозумів в нахалбудах це не обов'язкова умова. Є 4 стіни - та й добре. Кинув лінолеум, ліжко, стілець з барахолки і гребеш 7 тис.
"як з куща". Принаймні такий був бізнес-план? Це найнижчий сегмент, тут не передбачалося значних вкладень
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Додано: Вів 02 лип, 2024 13:48
flyman написав: The_Rebel написав:
Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?
ковід, війна ... складаю новий план з "блекджеком і філіпінками" ... тим часом значне укрупнення кавалірок 14 м2 -> 20 м2
В сенсі укрупнення? Захоплюєте частину МЗК чи прибудовуєте балкон?
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