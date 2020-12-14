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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11838118391184011841
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:51

  flyman написав:
  The_Rebel написав:Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?

ковід, війна ... складаю новий план з "блекджеком і філіпінками" ... тим часом значне укрупнення кавалірок 14 м2 -> 20 м2

На Філіппінах, до речі, схема погодження будівництва подібна до деяких наших - спочатку будуєш, потім чекаєш контролюючих органів і за взятки домовляєшся. А якщо ніхто не прийде, то у виграші
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:54

  Faceless написав:
flyman написав:
  The_Rebel написав:Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?

ковід, війна ... складаю новий план з "блекджеком і філіпінками" ... тим часом значне укрупнення кавалірок 14 м2 -> 20 м2
В сенсі укрупнення? Захоплюєте частину МЗК чи прибудовуєте балкон?

То інвестиційні метри, як депозит з капіталізацією - проценти приплюсовуються до тіла
The_Rebel
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  #<1 ... 11838118391184011841
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