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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лип, 2024 13:51
flyman написав: The_Rebel написав:
Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?
ковід, війна ... складаю новий план з "блекджеком і філіпінками" ... тим часом значне укрупнення кавалірок 14 м2 -> 20 м2
На Філіппінах, до речі, схема погодження будівництва подібна до деяких наших - спочатку будуєш, потім чекаєш контролюючих органів і за взятки домовляєшся. А якщо ніхто не прийде, то у виграші
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Додано: Вів 02 лип, 2024 13:54
Faceless написав: flyman написав: The_Rebel написав:
Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?
ковід, війна ... складаю новий план з "блекджеком і філіпінками" ... тим часом значне укрупнення кавалірок 14 м2 -> 20 м2
В сенсі укрупнення? Захоплюєте частину МЗК чи прибудовуєте балкон?
То інвестиційні метри, як депозит з капіталізацією - проценти приплюсовуються до тіла
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Додано: Вів 02 лип, 2024 14:26
Faceless написав: flyman написав: The_Rebel написав:
Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?
ковід, війна ... складаю новий план з "блекджеком і філіпінками" ... тим часом значне укрупнення кавалірок 14 м2 -> 20 м2
В сенсі укрупнення? Захоплюєте частину МЗК чи прибудовуєте балкон?
інвестиції в кавалірки більшої площі
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Додано: Вів 02 лип, 2024 15:12
flyman написав:
інвестиції в кавалірки більшої площі
То ти чекаєш, що філіпінки сюди рвануть після закінчення війни?
І ти готовий тут терпіти всі "знущання над ухилянтами"???
А раптом таки почнуть штрафувати, а потім за несплату штрафів - конфісковувати кавалірки???
Що тоді?
Чи ти думаєш, що такого бути не може?
Що такого з тобою "нєслучіцццо нікагдА!"?©
#ашопляєслідА???!
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