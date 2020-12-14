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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11838118391184011841
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:51

  flyman написав:
  The_Rebel написав:Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?

ковід, війна ... складаю новий план з "блекджеком і філіпінками" ... тим часом значне укрупнення кавалірок 14 м2 -> 20 м2

На Філіппінах, до речі, схема погодження будівництва подібна до деяких наших - спочатку будуєш, потім чекаєш контролюючих органів і за взятки домовляєшся. А якщо ніхто не прийде, то у виграші
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:54

  Faceless написав:
flyman написав:
  The_Rebel написав:Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?

ковід, війна ... складаю новий план з "блекджеком і філіпінками" ... тим часом значне укрупнення кавалірок 14 м2 -> 20 м2
В сенсі укрупнення? Захоплюєте частину МЗК чи прибудовуєте балкон?

То інвестиційні метри, як депозит з капіталізацією - проценти приплюсовуються до тіла
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 14:26

  Faceless написав:
flyman написав:
  The_Rebel написав:Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?

ковід, війна ... складаю новий план з "блекджеком і філіпінками" ... тим часом значне укрупнення кавалірок 14 м2 -> 20 м2
В сенсі укрупнення? Захоплюєте частину МЗК чи прибудовуєте балкон?

інвестиції в кавалірки більшої площі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:12

Свято наближається!©)))

  flyman написав:інвестиції в кавалірки більшої площі
То ти чекаєш, що філіпінки сюди рвануть після закінчення війни?
І ти готовий тут терпіти всі "знущання над ухилянтами"???

А раптом таки почнуть штрафувати, а потім за несплату штрафів - конфісковувати кавалірки???

Що тоді?

Чи ти думаєш, що такого бути не може?
Що такого з тобою "нєслучіцццо нікагдА!"?©

#ашопляєслідА???! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 15:42

  Успіх написав:
  flyman написав:інвестиції в кавалірки більшої площі
То ти чекаєш, що філіпінки сюди рвануть після закінчення війни?
І ти готовий тут терпіти всі "знущання над ухилянтами"???

А раптом таки почнуть штрафувати, а потім за несплату штрафів - конфісковувати кавалірки???

Що тоді?

Чи ти думаєш, що такого бути не може?
Що такого з тобою "нєслучіцццо нікагдА!"?©

#ашопляєслідА???! :lol:

Є шанс що каваліки перейдуть в руки прокурорів, примусів ітд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:00

  Faceless написав:
flyman написав:
  The_Rebel написав:Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?

ковід, війна ... складаю новий план з "блекджеком і філіпінками" ... тим часом значне укрупнення кавалірок 14 м2 -> 20 м2
В сенсі укрупнення? Захоплюєте частину МЗК чи прибудовуєте балкон?
балкони не актуально!
бомбосховище :!:
"мінус 2"-поверхівка
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:18

  BIGor написав:Є шанс що каваліки перейдуть в руки прокурорів, примусів ітд.
а що, все що було як "мамалюбитскорость" кудись отак саме перейшло?

#мамалюбиткавалирки
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 18:01

  The_Rebel написав:
  somilitark написав:
  The_Rebel написав:Не дуже слідкував - а як склалося з планом оточення Києва кавалірками біля шрт? Вже мали б бути перші результати інвестиційного експерименту. Без підколу питаю, чи здаються в оренду чи продалися вигідно може?

А про варік "не здані в експлуатацію" чому відкинутий? :lol:

Я так зрозумів в нахалбудах це не обов'язкова умова. Є 4 стіни - та й добре. Кинув лінолеум, ліжко, стілець з барахолки і гребеш 7 тис.
"як з куща". Принаймні такий був бізнес-план? Це найнижчий сегмент, тут не передбачалося значних вкладень

Під введеням в експлуатацію я мав на увазі хоч мінімальний пакет зручностей: вода, електрика, каналізація, документи то вже і не вимагається, як кажуть проблєми "інвестора".
В районі Академмістечка наприклад є варіанти просто коробка і деінде газоблоки, є варіант на вигляд майже готове, но обнесено парканом і ніякого руху, а біля самого метро є варіанти забили декілька паль і зламаний паркан хуліганами, куди ви пропонуєте "кидати ліноліум?" :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 22:21

Це до дорожаю?

В Києві пожежа у ЖК «Республіка».

Попередньо вибухнула зарядна станція.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 22:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прийшла сьогодні реклама від Сенсу - пропонують купити майбутній бетон від Ковальської в кредит. Я б можливо зацікавився, якби знав, що точно дадуть еОселю. Але ж підозрюю, що побігаю за доками і потім відфутболять, так як все ж програма більше заточена для військових, поліції, вчителів та лікарів. Та і до можливого приходу Трампа і його перших кроків щодо України не хочеться кудись влазити.
У Ковальської пропонують наступну чергу Гавані, Куб та на Осокорках якийсь будинок
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