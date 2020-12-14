The_Rebel написав:Прийшла сьогодні реклама від Сенсу - пропонують купити майбутній бетон від Ковальської в кредит. Я б можливо зацікавився, якби знав, що точно дадуть еОселю. Але ж підозрюю, що побігаю за доками і потім відфутболять, так як все ж програма більше заточена для військових, поліції, вчителів та лікарів. Та і до можливого приходу Трампа і його перших кроків щодо України не хочеться кудись влазити.
У Ковальської пропонують наступну чергу Гавані, Куб та на Осокорках якийсь будинок
Ковальська суди постійно. Є оселі для первинних не має і не буде, що логічно. Є оселя призначена для вирішення житлового питання зараз