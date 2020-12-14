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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2024 10:49
The_Rebel написав:
Прийшла сьогодні реклама від Сенсу - пропонують купити майбутній бетон від Ковальської в кредит. Я б можливо зацікавився, якби знав, що точно дадуть еОселю. Але ж підозрюю, що побігаю за доками і потім відфутболять, так як все ж програма більше заточена для військових, поліції, вчителів та лікарів. Та і до можливого приходу Трампа і його перших кроків щодо України не хочеться кудись влазити.
У Ковальської пропонують наступну чергу Гавані, Куб та на Осокорках якийсь будинок
Ковальська суди постійно. Є оселі для первинних не має і не буде, що логічно. Є оселя призначена для вирішення житлового питання зараз
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Додано: Сер 03 лип, 2024 17:50
Бетон написав: The_Rebel написав:
Прийшла сьогодні реклама від Сенсу - пропонують купити майбутній бетон від Ковальської в кредит. Я б можливо зацікавився, якби знав, що точно дадуть еОселю. Але ж підозрюю, що побігаю за доками і потім відфутболять, так як все ж програма більше заточена для військових, поліції, вчителів та лікарів. Та і до можливого приходу Трампа і його перших кроків щодо України не хочеться кудись влазити.
У Ковальської пропонують наступну чергу Гавані, Куб та на Осокорках якийсь будинок
Ковальська суди постійно. Є оселі для первинних не має і не буде, що логічно. Є оселя призначена для вирішення житлового питання зараз
Зараз розробляють. Думаю ось-ось з'явиться. Бо мета е-оселі не вивести продаванів в кеш, а окрім забезпечення житлом населення, стимулювати будівельний ринок.
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Додано: Сер 03 лип, 2024 19:18
airmax78 написав:
стимулювати будівельний ринок.
Приїжджай, простимулюєш))
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Додано: Сер 03 лип, 2024 22:41
Бетон написав:
Ковальська суди постійно. Є оселі для первинних не має і не буде, що логічно. Є оселя призначена для вирішення житлового питання зараз
Чесно, не дзвонив їм, лише переглянув посилання пропозиції. Але в рекламному пуші написано так: "До програми єОселя від Sense Bank приєднався новий партнер — український забудовник «Ковальська».
Банк вже кредитує нерухомість партнера, яка перебуває на стадії будівництва."
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The_Rebel
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Додано: Сер 03 лип, 2024 22:59
airmax78 написав:
Зараз розробляють. Думаю ось-ось з'явиться. Бо мета е-оселі не вивести продаванів в кеш, а окрім забезпечення житлом населення, стимулювати будівельний ринок.
Теж бачив заяви посадовців з мінфіну, що планується переформатування програми для акценту на первинку. Я думаю хочуть хоч якось запустити будівельні крани
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The_Rebel
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_Klim
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