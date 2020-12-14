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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11839118401184111842
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 10:49

  The_Rebel написав:Прийшла сьогодні реклама від Сенсу - пропонують купити майбутній бетон від Ковальської в кредит. Я б можливо зацікавився, якби знав, що точно дадуть еОселю. Але ж підозрюю, що побігаю за доками і потім відфутболять, так як все ж програма більше заточена для військових, поліції, вчителів та лікарів. Та і до можливого приходу Трампа і його перших кроків щодо України не хочеться кудись влазити.
У Ковальської пропонують наступну чергу Гавані, Куб та на Осокорках якийсь будинок

Ковальська суди постійно. Є оселі для первинних не має і не буде, що логічно. Є оселя призначена для вирішення житлового питання зараз
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 17:50

  Бетон написав:
  The_Rebel написав:Прийшла сьогодні реклама від Сенсу - пропонують купити майбутній бетон від Ковальської в кредит. Я б можливо зацікавився, якби знав, що точно дадуть еОселю. Але ж підозрюю, що побігаю за доками і потім відфутболять, так як все ж програма більше заточена для військових, поліції, вчителів та лікарів. Та і до можливого приходу Трампа і його перших кроків щодо України не хочеться кудись влазити.
У Ковальської пропонують наступну чергу Гавані, Куб та на Осокорках якийсь будинок

Ковальська суди постійно. Є оселі для первинних не має і не буде, що логічно. Є оселя призначена для вирішення житлового питання зараз

Зараз розробляють. Думаю ось-ось з'явиться. Бо мета е-оселі не вивести продаванів в кеш, а окрім забезпечення житлом населення, стимулювати будівельний ринок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 19:18

Дуже, дууууууууже чекаємо на тебе!))

  airmax78 написав:стимулювати будівельний ринок.
Приїжджай, простимулюєш))

Вже липень ;)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 22:41

  Бетон написав:Ковальська суди постійно. Є оселі для первинних не має і не буде, що логічно. Є оселя призначена для вирішення житлового питання зараз

Чесно, не дзвонив їм, лише переглянув посилання пропозиції. Але в рекламному пуші написано так: "До програми єОселя від Sense Bank приєднався новий партнер — український забудовник «Ковальська».

Банк вже кредитує нерухомість партнера, яка перебуває на стадії будівництва."
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 22:59

  airmax78 написав:Зараз розробляють. Думаю ось-ось з'явиться. Бо мета е-оселі не вивести продаванів в кеш, а окрім забезпечення житлом населення, стимулювати будівельний ринок.

Теж бачив заяви посадовців з мінфіну, що планується переформатування програми для акценту на первинку. Я думаю хочуть хоч якось запустити будівельні крани
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 08:55

  The_Rebel написав:Я думаю хочуть хоч якось запустити будівельні крани

А потом оно всё станет и люди окажутся с кредитами, без жилья, без прав собственности. Я бы вообще запретил на законодательном уровне всякие договора на котлован, только готовое жилье!
Примат
 
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vitaliiangel
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