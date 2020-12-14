RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11840118411184211843
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:15

Мехи цікаво, хтось реально ведеться на такі ціни? https://lun.ua/realty/1518091336
41 м
Genie
 
Повідомлень: 321
З нами з: 06.03.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Genie написав:Мехи цікаво, хтось реально ведеться на такі ціни? https://lun.ua/realty/1518091336
41 м
Вид із вікна доставляє
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34972
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 7996 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:26

  Genie написав:Мехи цікаво, хтось реально ведеться на такі ціни? https://lun.ua/realty/1518091336
41 м

ему просто очень нужны деньги
Феодал
 
Повідомлень: 476
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2870
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 16:17

  Бетон написав:нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти

есть такое
тоже слышал
и не только в польше
Олежан
 
Повідомлень: 1223
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11840118411184211843
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2484, 2485, 2486
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24852 16620619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2024 11:38
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5454377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 53444
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12330)
04.07.2024 15:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.