41 м
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лип, 2024 15:15
Мехи цікаво, хтось реально ведеться на такі ціни?
41 м
Додано: Чет 04 лип, 2024 15:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вид із вікна доставляє
Додано: Чет 04 лип, 2024 15:26
ему просто очень нужны деньги
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
Додано: Чет 04 лип, 2024 16:17
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