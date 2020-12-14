Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лип, 2024 15:15
Мехи цікаво, хтось реально ведеться на такі ціни?
https://lun.ua/realty/1518091336
41 м
Genie
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Додано: Чет 04 лип, 2024 15:16
Faceless
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Додано: Чет 04 лип, 2024 15:26
ему просто очень нужны деньги
Феодал
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:12
нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
Бетон
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:17
Бетон написав:
нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
есть такое
тоже слышал
и не только в польше
Олежан
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Додано: Чет 04 лип, 2024 16:54
Faceless написав:
Вид із вікна доставляє
вид на Лондон, не інакше)
а вийшовши з квартири, там усе таке бутафорське.
Не кажучи вже про те, що будинки панельні
Genie
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Додано: Чет 04 лип, 2024 17:38
Бетон написав:
нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
ммм... интересно, какие ?
Исполнительный ордер по штрафу придёт за бугор ?
baraka
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Додано: Чет 04 лип, 2024 17:44
baraka написав: Бетон написав:
нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
ммм... интересно, какие ?
Исполнительный ордер по штрафу придёт за бугор ?
скоро все узнаем
Олежан
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Додано: Чет 04 лип, 2024 17:46
Дюрі-бачі написав:
В мене кум розпродав всю свою нерухомість в Ужгороді. Вказував в оголошеннях ціну на 10% нижче ринку, в підсумку вийшло -30%.
Народ, в якого є гроші, не вірить в майбутнє.
його нерухомість в Ужгороді хтось же купив - який народ, той що без грошей?
flysoulfly
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Додано: Чет 04 лип, 2024 17:47
Бетон написав:
нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
Думаєте подадуть вас в інтерпол? Почитайте історію банкіра Шевченка або судді Тупицького з Відня. Це для прикладу.
BIGor
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