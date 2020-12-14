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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лип, 2024 17:50
flysoulfly написав: Дюрі-бачі написав:
В мене кум розпродав всю свою нерухомість в Ужгороді. Вказував в оголошеннях ціну на 10% нижче ринку, в підсумку вийшло -30%.
Народ, в якого є гроші, не вірить в майбутнє.
його нерухомість в Ужгороді хтось же купив - який народ, той що без грошей?
ЛЛЛ - правило локації.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 17:59
Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре
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_Klim
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