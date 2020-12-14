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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11841118421184311844
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:50

  flysoulfly написав:
  Дюрі-бачі написав:В мене кум розпродав всю свою нерухомість в Ужгороді. Вказував в оголошеннях ціну на 10% нижче ринку, в підсумку вийшло -30%.
Народ, в якого є гроші, не вірить в майбутнє.
його нерухомість в Ужгороді хтось же купив - який народ, той що без грошей?

ЛЛЛ - правило локації.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре
fox767676
 
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