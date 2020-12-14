RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11842118431184411845>
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:50

  flysoulfly написав:
  Дюрі-бачі написав:В мене кум розпродав всю свою нерухомість в Ужгороді. Вказував в оголошеннях ціну на 10% нижче ринку, в підсумку вийшло -30%.
Народ, в якого є гроші, не вірить в майбутнє.
його нерухомість в Ужгороді хтось же купив - який народ, той що без грошей?

ЛЛЛ - правило локації.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9033
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре
fox767676
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:23

  fox767676 написав:Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре

Та ладно
В историческом центре Ужгорода есть австрмйские домики на две семьи метров по 170, постройки догитлеровских времён, так там на целый дом под капиталку цена ниже 400 не падала даже 5-6 лет назад, сейчас наверно вообще 170 метров полляма не меньше.
В Кошице на такое цены по 7-8кЕвро/метр :shock: ???
барабашов
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:46

  Феодал написав:
  Genie написав:Мехи цікаво, хтось реально ведеться на такі ціни? https://lun.ua/realty/1518091336
41 м

ему просто очень нужны деньги


напрошується думка, що зараз ціни до небес взлетіли у продавців жк із закритими територіями і з охороною, і не важливо, що будинки з панелі і житло всього 40м. Але чи купляють по таких цінах, цікаво, здається, що розраховано на приїзжих
Genie
 
Повідомлень: 328
З нами з: 06.03.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:49

  fox767676 написав:Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре


так було ще задовго до війни, різниця в тому, що Кошице в ЄС і НАТО, та по суті майже вся Словаччина - курорт і можливості для освіти з європейськими дипломами.
Genie
 
Повідомлень: 328
З нами з: 06.03.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:В Кошице на такое цены по 7-8кЕвро/метр ???


500-700 евро за метр против 2000 дома 80-90х
fox767676
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:52

  Genie написав:
  Феодал написав:
  Genie написав:Мехи цікаво, хтось реально ведеться на такі ціни? https://lun.ua/realty/1518091336
41 м

ему просто очень нужны деньги


напрошується думка, що зараз ціни до небес взлетіли у продавців жк із закритими територіями і з охороною
охороною? - типу з двома-трьома замаскованими Patriot поблизу
flysoulfly
 
Повідомлень: 5088
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:55

  Genie написав:
  fox767676 написав:Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре


так було ще задовго до війни, різниця в тому, що Кошице в ЄС і НАТО, та по суті майже вся Словаччина - курорт і можливості для освіти з європейськими дипломами.


я це і мав на увазі
однакові умови, лише одна різниця - там локація євросертифікована, а тут - ні, з усіма насліками.
так було, так є, так і буде, поки не буде ЄС та НАТО
fox767676
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 20:57

  Genie написав:
  fox767676 написав:Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре


так було ще задовго до війни, різниця в тому, що Кошице в ЄС і НАТО, та по суті майже вся Словаччина - курорт і можливості для освіти з європейськими дипломами.
як курорт? - а було ж (відносно)недороге виробництво на кожному кроці, типу "міні-Китай у ЄС"
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 04 лип, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5088
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:01

  flysoulfly написав:
напрошується думка, що зараз ціни до небес взлетіли у продавців жк із закритими територіями і з охороною
охороною? - типу з двома-трьома замаскованими Patriot поблизу[/quote]

якщо подумати, то в таких жк можна жити, працювати онлайн і навіть майже не виходити за "ворота", адже все є на території, я про це
Востаннє редагувалось Genie в Чет 04 лип, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Genie
 
Повідомлень: 328
З нами з: 06.03.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11842118431184411845>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2484, 2485, 2486
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24852 16620822
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2024 11:38
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5454385
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 53538
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron