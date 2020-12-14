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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лип, 2024 17:50
flysoulfly написав: Дюрі-бачі написав:
В мене кум розпродав всю свою нерухомість в Ужгороді. Вказував в оголошеннях ціну на 10% нижче ринку, в підсумку вийшло -30%.
Народ, в якого є гроші, не вірить в майбутнє.
його нерухомість в Ужгороді хтось же купив - який народ, той що без грошей?
ЛЛЛ - правило локації.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 17:59
Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре
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fox767676
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:23
fox767676 написав:
Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре
Та ладно
В историческом центре Ужгорода есть австрмйские домики на две семьи метров по 170, постройки догитлеровских времён, так там на целый дом под капиталку цена ниже 400 не падала даже 5-6 лет назад, сейчас наверно вообще 170 метров полляма не меньше.
В Кошице на такое цены по 7-8кЕвро/метр
???
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барабашов
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:46
Феодал написав:
ему просто очень нужны деньги
напрошується думка, що зараз ціни до небес взлетіли у продавців жк із закритими територіями і з охороною, і не важливо, що будинки з панелі і житло всього 40м. Але чи купляють по таких цінах, цікаво, здається, що розраховано на приїзжих
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:49
fox767676 написав:
Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре
так було ще задовго до війни, різниця в тому, що Кошице в ЄС і НАТО, та по суті майже вся Словаччина - курорт і можливості для освіти з європейськими дипломами.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:52
барабашов написав:
В Кошице на такое цены по 7-8кЕвро/метр ???
500-700 евро за метр против 2000 дома 80-90х
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fox767676
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:52
Genie написав: Феодал написав:
ему просто очень нужны деньги
напрошується думка, що зараз ціни до небес взлетіли у продавців жк із закритими територіями і з охороною
охороною? - типу з двома-трьома замаскованими Patriot
поблизу
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:55
Genie написав: fox767676 написав:
Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре
так було ще задовго до війни, різниця в тому, що Кошице в ЄС і НАТО, та по суті майже вся Словаччина - курорт і можливості для освіти з європейськими дипломами.
я це і мав на увазі
однакові умови, лише одна різниця - там локація євросертифікована, а тут - ні, з усіма насліками.
так було, так є, так і буде, поки не буде ЄС та НАТО
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Додано: Чет 04 лип, 2024 20:57
Genie написав: fox767676 написав:
Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре
так було ще задовго до війни, різниця в тому, що Кошице в ЄС і НАТО, та по суті майже вся Словаччина - курорт
і можливості для освіти з європейськими дипломами.
як курорт? - а було ж (відносно)недороге виробництво на кожному кроці, типу "міні-Китай у ЄС"
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 04 лип, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 лип, 2024 21:01
flysoulfly написав:
напрошується думка, що зараз ціни до небес взлетіли у продавців жк із закритими територіями і з охороною
охороною? - типу з двома-трьома замаскованими Patriot
поблизу[/quote]
якщо подумати, то в таких жк можна жити, працювати онлайн і навіть майже не виходити за "ворота", адже все є на території, я про це
Востаннє редагувалось Genie
в Чет 04 лип, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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_Klim
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