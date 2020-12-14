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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11842118431184411845
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пару років тому бачив об'яву по Ужгороду - "вікна виходять на ЄС та НАТО" )))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:02

  fox767676 написав:
  Genie написав:
  fox767676 написав:Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре


так було ще задовго до війни, різниця в тому, що Кошице в ЄС і НАТО, та по суті майже вся Словаччина - курорт і можливості для освіти з європейськими дипломами.


я це і мав на увазі
однакові умови, лише одна різниця - там локація євросертифікована, а тут - ні, з усіма насліками.
так було, так є, так і буде, поки не буде ЄС та НАТО


одна різниця, що ми давно вже звернули не туди, на щастя, Словаччина, Чехія, Польща зробили висновки вчасно
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:04

  Genie написав:
якщо подумати, то в таких жк можна жити, працювати онлайн і навіть майже не виходити за "ворота",
адже все є на території

"Стабільнасті нєт" ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:23

  flysoulfly написав:
  Genie написав:
  fox767676 написав:Кошице Ужгород - расстояние 100 км
Дороже раза в три-четыре


так було ще задовго до війни, різниця в тому, що Кошице в ЄС і НАТО, та по суті майже вся Словаччина - курорт і можливості для освіти з європейськими дипломами.
як курорт? - а було ж (відносно)недороге виробництво на кожному кроці, типу "міні-Китай у ЄС"


чим погане виробництво? робочі місця, прозорі умови?

https://mbiz.censor.net/news/3497925/eds_ukraine_vidkladaye_investytsiyi_v_novyyi_zavod_cherez_obshuky
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 21:24

  flysoulfly написав:
  Genie написав:
якщо подумати, то в таких жк можна жити, працювати онлайн і навіть майже не виходити за "ворота",
адже все є на території

"Стабільнасті нєт" ©


мабуть, продавці вирішили, що для когось це може стати справжнім острівцем стабільності у такі часи)
Genie
 
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