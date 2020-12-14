Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Genie написав:одна різниця, що ми давно вже звернули не туди, на щастя,
"ми" нікуди не звернули, у sійськовій гілці я навів "угоду про відсотки" офіційно у 1991 стартували з метою стати "другою Франціею", бездоганна мекта, я вважаю )))
ви мабуть хотіли сказати, що ми могли стартанути і стати "другою Франціею"? у нас мабуть був 2й шанс одуматися після 1ї революції, але потрібна була воля все докорінно змінити. Все має зв'язок і наслідки
Genie написав:ви мабуть хотіли сказати, що ми могли стартанути і стати "другою Франціею"?
Я, як людина з гарною памятью та знаннм історії хочу сказати що лозунн про "другу Францію" був проголосований під час президентської кампанії 1991, бо він складовою передвиборчого пакету обіцянок Л.Кравчука. Тому не варто у чомусь звинувачувати українців, що вони десь-колись повернули "не туди".
Genie написав:ви мабуть хотіли сказати, що ми могли стартанути і стати "другою Франціею"?
Я, як людина з гарною памятью та знаннм історії хочу сказати що лозунн про "другу Францію" був проголосований під час президентської кампанії 1991, бо він складовою передвиборчого пакету обіцянок Л.Кравчука. Тому не варто у чомусь звинувачувати українців, що вони десь-колись повернули "не туди".
не знаю, чому ви так буквально сприймаєте. Звичайно, я натякала на владу, результати виборів ще нашими бабусями і батьками, іякщо хоч одні вибори були справжніми