Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
Думаєте подадуть вас в інтерпол? Почитайте історію банкіра Шевченка або судді Тупицького з Відня. Це для прикладу.
Може бути взаємодія прокуратури, наприклад. Правда уявити взаємодію хабарників, які два слова на англійській не свяжуть, це анекдот В інтерпол мене не подадуть, бо я в Києві)) А от кажуть що доступ до рахунків і нерухомості в Польщі у влади буде
Бетон написав:нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
Думаєте подадуть вас в інтерпол? Почитайте історію банкіра Шевченка або судді Тупицького з Відня. Це для прикладу.
Може бути взаємодія прокуратури, наприклад. Правда уявити взаємодію хабарників, які два слова на англійській не свяжуть, це анекдот В інтерпол мене не подадуть, бо я в Києві)) А от кажуть що доступ до рахунків і нерухомості в Польщі у влади буде
Буде знати що є, що далі? Реввоєнкомсовєт конфіскує в пользу Варшавського ТРО?