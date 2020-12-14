Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
Думаєте подадуть вас в інтерпол? Почитайте історію банкіра Шевченка або судді Тупицького з Відня. Це для прикладу.
Може бути взаємодія прокуратури, наприклад. Правда уявити взаємодію хабарників, які два слова на англійській не свяжуть, це анекдот В інтерпол мене не подадуть, бо я в Києві)) А от кажуть що доступ до рахунків і нерухомості в Польщі у влади буде
Бетон написав:нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
Думаєте подадуть вас в інтерпол? Почитайте історію банкіра Шевченка або судді Тупицького з Відня. Це для прикладу.
Може бути взаємодія прокуратури, наприклад. Правда уявити взаємодію хабарників, які два слова на англійській не свяжуть, це анекдот В інтерпол мене не подадуть, бо я в Києві)) А от кажуть що доступ до рахунків і нерухомості в Польщі у влади буде
Буде знати що є, що далі? Реввоєнкомсовєт конфіскує в пользу Варшавського ТРО?
Бетон написав:нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
Думаєте подадуть вас в інтерпол? Почитайте історію банкіра Шевченка або судді Тупицького з Відня. Це для прикладу.
Може бути взаємодія прокуратури, наприклад. Правда уявити взаємодію хабарників, які два слова на англійській не свяжуть, це анекдот В інтерпол мене не подадуть, бо я в Києві)) А от кажуть що доступ до рахунків і нерухомості в Польщі у влади буде
Бетон написав: А от кажуть що доступ до рахунків і нерухомості в Польщі у влади буде
Буде знати що є, що далі?
А далі - заздрити будуть
„Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница и это — известная красавица-актриса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал: — Что будем, что будем… завидовать будем!“
Інша справа, що поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків. українець має бути залежним та трішки пригнобленим