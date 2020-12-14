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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 лип, 2024 00:15
fox767676 написав:
поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків
А жінок, чи 0-18? Чи стариків? Якось неполюбляють у Вас тільки чоловіків. Цікаво, і навіщо чоловікам щоб ії любили поляки, індуси, уйгури?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 00:26
BIGor написав: fox767676 написав:
поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків
А жінок, чи 0-18? Чи стариків? Якось неполюбляють у Вас тільки чоловіків. Цікаво, і навіщо чоловікам щоб ії любили поляки, індуси, уйгури?
ви там чужинці, та ще й з їх колишньої, майже азійської колонії(в їх уявленні), та щей в моноетнічній країні, де вплив мультикультуралізму слабкий.
Тому повинні знати своє місце.
Але навіть це краща ситуаація, ніж бути українцем в Україні.
Тому бетони і бідкаються
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Додано: Суб 06 лип, 2024 00:32
fox767676 написав: BIGor написав: fox767676 написав:
поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків
А жінок, чи 0-18? Чи стариків? Якось неполюбляють у Вас тільки чоловіків. Цікаво, і навіщо чоловікам щоб ії любили поляки, індуси, уйгури?
ви там чужинці, та ще й з їх колишньої, майже азійської колонії(в їх уявленні), та щей в моноетнічній країні, де вплив мультикультуралізму слабкий.
Тому повинні знати своє місце.
Але навіть це краща ситуаація, ніж бути українцем в Україні.
Тому бетони і бідкаються
Ти нацик?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 00:45
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Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 06 лип, 2024 00:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 00:58
BIGor написав: fox767676 написав:
Інша справа, що поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків. українець має бути залежним та трішки пригнобленим
А жінок, чи 0-18? Чи стариків? Якось неполюбляють у Вас тільки чоловіків. Цікаво, і навіщо чоловікам щоб ії любили поляки, індуси, уйгури?
не переймайтесь, то бетон з першої групи, а ви з "пригноблених вічних квартирантів", гармонійно вписуєтесь в польский ландшафт
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