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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11843118441184511846
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 00:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fox767676 написав:поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків

А жінок, чи 0-18? Чи стариків? Якось неполюбляють у Вас тільки чоловіків. Цікаво, і навіщо чоловікам щоб ії любили поляки, індуси, уйгури?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 00:26

  BIGor написав:
  fox767676 написав:поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків

А жінок, чи 0-18? Чи стариків? Якось неполюбляють у Вас тільки чоловіків. Цікаво, і навіщо чоловікам щоб ії любили поляки, індуси, уйгури?


ви там чужинці, та ще й з їх колишньої, майже азійської колонії(в їх уявленні), та щей в моноетнічній країні, де вплив мультикультуралізму слабкий.
Тому повинні знати своє місце.
Але навіть це краща ситуаація, ніж бути українцем в Україні.
Тому бетони і бідкаються
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 00:32

  fox767676 написав:
  BIGor написав:
  fox767676 написав:поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків

А жінок, чи 0-18? Чи стариків? Якось неполюбляють у Вас тільки чоловіків. Цікаво, і навіщо чоловікам щоб ії любили поляки, індуси, уйгури?


ви там чужинці, та ще й з їх колишньої, майже азійської колонії(в їх уявленні), та щей в моноетнічній країні, де вплив мультикультуралізму слабкий.
Тому повинні знати своє місце.
Але навіть це краща ситуаація, ніж бути українцем в Україні.
Тому бетони і бідкаються

Ти нацик?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 00:45

....
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 06 лип, 2024 00:59, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 00:58

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Інша справа, що поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків. українець має бути залежним та трішки пригнобленим

А жінок, чи 0-18? Чи стариків? Якось неполюбляють у Вас тільки чоловіків. Цікаво, і навіщо чоловікам щоб ії любили поляки, індуси, уйгури?


не переймайтесь, то бетон з першої групи, а ви з "пригноблених вічних квартирантів", гармонійно вписуєтесь в польский ландшафт
fox767676
 
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