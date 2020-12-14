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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 лип, 2024 00:26
BIGor написав: fox767676 написав:
поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків
А жінок, чи 0-18? Чи стариків? Якось неполюбляють у Вас тільки чоловіків. Цікаво, і навіщо чоловікам щоб ії любили поляки, індуси, уйгури?
ви там чужинці, та ще й з їх колишньої, майже азійської колонії(в їх уявленні), та щей в моноетнічній країні, де вплив мультикультуралізму слабкий.
Тому повинні знати своє місце.
Але навіть це краща ситуаація, ніж бути українцем в Україні.
Тому бетони і бідкаються
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Додано: Суб 06 лип, 2024 00:32
fox767676 написав: BIGor написав: fox767676 написав:
поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків
А жінок, чи 0-18? Чи стариків? Якось неполюбляють у Вас тільки чоловіків. Цікаво, і навіщо чоловікам щоб ії любили поляки, індуси, уйгури?
ви там чужинці, та ще й з їх колишньої, майже азійської колонії(в їх уявленні), та щей в моноетнічній країні, де вплив мультикультуралізму слабкий.
Тому повинні знати своє місце.
Але навіть це краща ситуаація, ніж бути українцем в Україні.
Тому бетони і бідкаються
Ти нацик?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 00:58
BIGor написав: fox767676 написав:
Інша справа, що поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків. українець має бути залежним та трішки пригнобленим
А жінок, чи 0-18? Чи стариків? Якось неполюбляють у Вас тільки чоловіків. Цікаво, і навіщо чоловікам щоб ії любили поляки, індуси, уйгури?
не переймайтесь, то бетон з першої групи, а ви з "пригноблених вічних квартирантів", гармонійно вписуєтесь в польский ландшафт
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:08
fox767676 написав: BIGor написав: fox767676 написав:
Інша справа, що поляки мабуть дійсно не полюбляють заможних українських чоловіків. українець має бути залежним та трішки пригнобленим
А жінок, чи 0-18? Чи стариків? Якось неполюбляють у Вас тільки чоловіків. Цікаво, і навіщо чоловікам щоб ії любили поляки, індуси, уйгури?
не переймайтесь, то бетон з першої групи, а ви з "пригноблених вічних квартирантів", гармонійно вписуєтесь в польский ландшафт
Так а відповідь надасте? Тай цікаво, скільки Ви прожили в Польщі для таких висновків?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 09:33
Успіх написав: airmax78 написав:
стимулювати будівельний ринок.
Приїжджай, простимулюєш))
Вже липень
Ніяк не може зібрати останній чемодан за два роки)
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Додано: Суб 06 лип, 2024 09:34
Бетон написав:
нотариус в Варшаве сказал жене, чтобы я избавлялся от недвиги в Польше. по его словам могут быть проблемы от укр власти
Пару пігулок заспокійливого і все буде добре)
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Додано: Суб 06 лип, 2024 12:40
Дюрі-бачі написав:
В мене кум розпродав всю свою нерухомість в Ужгороді. Вказував в оголошеннях ціну на 10% нижче ринку, в підсумку вийшло -30%.
Народ, в якого є гроші, не вірить в майбутнє.
Ціни сам поступово знижував в оголошеннях до -30% чи люди сторгували ?
А у підсумку вийшло десь по цінах як до війни, бо ніби то в Ужгороді значно здорожчало житло від початку війни ?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 16:18
рекомендую не дёргаться и не продавать. этот год - год покупателей, если они ещё остались.
уже поздно продавать. всё. нужно переждать зиму. точнее - эту саранчу зелёную, которая хуже ракет
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Бетон
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Додано: Суб 06 лип, 2024 16:32
Бетон
смелое в своем оптимизме заявление
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fox767676
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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