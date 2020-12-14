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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11844118451184611847
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 19:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vladimir07 написав:бо ніби то в Ужгороді значно здорожчало житло від початку війни ?

В 2022 було подвоєння цін, зараз ціни на рівні +65-70% від довоєнних. Тобто в кума в підсумку вийшло десь +20% від довоєнних цін, але враховуючи, що добудовав в 2022 і 2023, по нових цінах будматріалів, то в підсумку десь 0 вийшов.
Дюрі-бачі
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