В 2022 було подвоєння цін, зараз ціни на рівні +65-70% від довоєнних. Тобто в кума в підсумку вийшло десь +20% від довоєнних цін, але враховуючи, що добудовав в 2022 і 2023, по нових цінах будматріалів, то в підсумку десь 0 вийшов.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 19:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В 2022 було подвоєння цін, зараз ціни на рівні +65-70% від довоєнних. Тобто в кума в підсумку вийшло десь +20% від довоєнних цін, але враховуючи, що добудовав в 2022 і 2023, по нових цінах будматріалів, то в підсумку десь 0 вийшов.
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