В 2022 було подвоєння цін, зараз ціни на рівні +65-70% від довоєнних. Тобто в кума в підсумку вийшло десь +20% від довоєнних цін, але враховуючи, що добудовав в 2022 і 2023, по нових цінах будматріалів, то в підсумку десь 0 вийшов.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 19:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В 2022 було подвоєння цін, зараз ціни на рівні +65-70% від довоєнних. Тобто в кума в підсумку вийшло десь +20% від довоєнних цін, але враховуючи, що добудовав в 2022 і 2023, по нових цінах будматріалів, то в підсумку десь 0 вийшов.
Додано: Суб 06 лип, 2024 21:37
Не прибіняйтесь, цей рік - точно рік продавця, квартири розлітаються як гарячі пиріжки піє Єіпотеку.
Додано: Суб 06 лип, 2024 21:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А її ще дають комусь? Наче ж закінчились гроші.
До солова: купували переважно (75%) дружини воїнів ЗСУ, родом з окупованих територій і тільки найдорожчий об'єкт купив для дочки і зятя місцевий ГАІшник на пенсії.
Додано: Суб 06 лип, 2024 22:43
з кінця травня грошей не виділяють взагалі.
документи приймають, типу є програма. погоджують. комісія рішення видає.
угод нема
Додано: Суб 06 лип, 2024 23:07
Та чого ж тільки в іпотеку. В чаті жк один-два покупці за готівку в день. Як кажуть знаючі люди, дають -25-30% від олх.
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