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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 лип, 2024 19:37
vladimir07 написав:
бо ніби то в Ужгороді значно здорожчало житло від початку війни ?
В 2022 було подвоєння цін, зараз ціни на рівні +65-70% від довоєнних. Тобто в кума в підсумку вийшло десь +20% від довоєнних цін, але враховуючи, що добудовав в 2022 і 2023, по нових цінах будматріалів, то в підсумку десь 0 вийшов.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 21:37
Бетон написав:
рекомендую не дёргаться и не продавать. этот год - год покупателей
, если они ещё остались.
уже поздно продавать. всё. нужно переждать зиму. точнее - эту саранчу зелёную, которая хуже ракет
Не прибіняйтесь, цей рік - точно рік продавця, квартири розлітаються як гарячі пиріжки піє Єіпотеку.
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BIGor
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Додано: Суб 06 лип, 2024 21:48
BIGor написав:
Єіпотеку.
А її ще дають комусь? Наче ж закінчились гроші.
flysoulfly написав:
хтось же купив - який народ, той що без грошей?
До солова: купували переважно (75%) дружини воїнів ЗСУ, родом з окупованих територій і тільки найдорожчий об'єкт купив для дочки і зятя місцевий ГАІшник на пенсії.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 22:43
BIGor написав: Бетон написав:
рекомендую не дёргаться и не продавать. этот год - год покупателей
, если они ещё остались.
уже поздно продавать. всё. нужно переждать зиму. точнее - эту саранчу зелёную, которая хуже ракет
Не прибіняйтесь, цей рік - точно рік продавця, квартири розлітаються як гарячі пиріжки піє Єіпотеку.
з кінця травня грошей не виділяють взагалі.
документи приймають, типу є програма. погоджують. комісія рішення видає.
угод нема
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Бетон
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Додано: Суб 06 лип, 2024 23:07
BIGor написав: Бетон написав:
рекомендую не дёргаться и не продавать. этот год - год покупателей
, если они ещё остались.
уже поздно продавать. всё. нужно переждать зиму. точнее - эту саранчу зелёную, которая хуже ракет
Не прибіняйтесь, цей рік - точно рік продавця, квартири розлітаються як гарячі пиріжки піє Єіпотеку.
Та чого ж тільки в іпотеку. В чаті жк один-два покупці за готівку в день. Як кажуть знаючі люди, дають -25-30% від олх.
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gonchik74
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Додано: Нед 07 лип, 2024 08:41
BIGor написав: Бетон написав:
рекомендую не дёргаться и не продавать. этот год - год покупателей
, если они ещё остались.
уже поздно продавать. всё. нужно переждать зиму. точнее - эту саранчу зелёную, которая хуже ракет
Не прибіняйтесь, цей рік - точно рік продавця, квартири розлітаються як гарячі пиріжки піє Єіпотеку.
Приехал только с Киева. Смотрел недвиги для сдачу в аренду. Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол. Есть с чистыми докум., есть по переуступке. По переуступке можно договариваться за 37тыс. Двушки можно выбрать прибл. 48-53 тыс. дол.
Сейчас как раз время покупать. Лето - это всегда цены ниже, плюс отключение света и люди сбрасывают хорошую недвигу по приемл. ценам, особенно на верхних этажах в высотках. Аренда в таких квартирах стоят однушки прибл. 12тыс. грн. (забирают моментом в основном молодёжь), двушки от 15тыс. грн. (молодые пары с ребёнком, надо немного ждать)
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 07 лип, 2024 09:20
Игорь Алексеевич
только с Киева.
…..
Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол.
Есть с чистыми докум., есть по переуступке. По переуступке можно договариваться за 37тыс. Двушки можно выбрать прибл. 48-53 тыс. дол.
Ооо, відчуваю людину «з монетами».
А можна приклад « нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол.»
Блін, то треба було не мені питати, а хтось інший . Зараз злякаю, почне кривлятися, але відповіді ж не буде. Я все зіпсував!
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Додано: Нед 07 лип, 2024 09:27
Игорь Алексеевич написав: BIGor написав: Бетон написав:
рекомендую не дёргаться и не продавать. этот год - год покупателей
, если они ещё остались.
уже поздно продавать. всё. нужно переждать зиму. точнее - эту саранчу зелёную, которая хуже ракет
Не прибіняйтесь, цей рік - точно рік продавця, квартири розлітаються як гарячі пиріжки піє Єіпотеку.
Приехал только с Киева. Смотрел недвиги для сдачу в аренду. Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол. Есть с чистыми докум., есть по переуступке. По переуступке можно договариваться за 37тыс. Двушки можно выбрать прибл. 48-53 тыс. дол.
Сейчас как раз время покупать. Лето - это всегда цены ниже, плюс отключение света и люди сбрасывают хорошую недвигу по приемл. ценам, особенно на верхних этажах в высотках. Аренда в таких квартирах стоят однушки прибл. 12тыс. грн. (забирают моментом в основном молодёжь), двушки от 15тыс. грн. (молодые пары с ребёнком, надо немного ждать)
Новобудови, в Києві,з ремонтом, 40-42 к?
А потім будильник задзвонив
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Faceless
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Додано: Нед 07 лип, 2024 09:48
Faceless написав:
Новобудови, в Києві,з ремонтом, 40-42 к?
А потім будильник задзвонив
Просто писать не зная рынок и не видя документов, пустая писанина. Всегда хорошие вложения в недвигу делаются в кризисные годы. И на удивление есть в этой категории квартиры с вводом в экспл.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 07 лип, 2024 09:56, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 07 лип, 2024 09:55
Игорь Алексеевич написав: Faceless написав:
Новобудови, в Києві,з ремонтом, 40-42 к?
А потім будильник задзвонив
Просто писать не зная рынок и не видя документов, пустая писанина. Всегда хорошие вложения в недвигу делаются в кризисные годы.
От перше речення дуже самокритичне.
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Faceless
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