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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11845118461184711848>
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 19:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vladimir07 написав:бо ніби то в Ужгороді значно здорожчало житло від початку війни ?

В 2022 було подвоєння цін, зараз ціни на рівні +65-70% від довоєнних. Тобто в кума в підсумку вийшло десь +20% від довоєнних цін, але враховуючи, що добудовав в 2022 і 2023, по нових цінах будматріалів, то в підсумку десь 0 вийшов.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 21:37

  Бетон написав:рекомендую не дёргаться и не продавать. этот год - год покупателей, если они ещё остались.
уже поздно продавать. всё. нужно переждать зиму. точнее - эту саранчу зелёную, которая хуже ракет

Не прибіняйтесь, цей рік - точно рік продавця, квартири розлітаються як гарячі пиріжки піє Єіпотеку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 21:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Єіпотеку.

А її ще дають комусь? Наче ж закінчились гроші.
  flysoulfly написав:хтось же купив - який народ, той що без грошей?

До солова: купували переважно (75%) дружини воїнів ЗСУ, родом з окупованих територій і тільки найдорожчий об'єкт купив для дочки і зятя місцевий ГАІшник на пенсії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:43

  BIGor написав:
  Бетон написав:рекомендую не дёргаться и не продавать. этот год - год покупателей, если они ещё остались.
уже поздно продавать. всё. нужно переждать зиму. точнее - эту саранчу зелёную, которая хуже ракет

Не прибіняйтесь, цей рік - точно рік продавця, квартири розлітаються як гарячі пиріжки піє Єіпотеку.

з кінця травня грошей не виділяють взагалі.
документи приймають, типу є програма. погоджують. комісія рішення видає.
угод нема
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 23:07

  BIGor написав:
  Бетон написав:рекомендую не дёргаться и не продавать. этот год - год покупателей, если они ещё остались.
уже поздно продавать. всё. нужно переждать зиму. точнее - эту саранчу зелёную, которая хуже ракет

Не прибіняйтесь, цей рік - точно рік продавця, квартири розлітаються як гарячі пиріжки піє Єіпотеку.

Та чого ж тільки в іпотеку. В чаті жк один-два покупці за готівку в день. Як кажуть знаючі люди, дають -25-30% від олх.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 08:41

  BIGor написав:
  Бетон написав:рекомендую не дёргаться и не продавать. этот год - год покупателей, если они ещё остались.
уже поздно продавать. всё. нужно переждать зиму. точнее - эту саранчу зелёную, которая хуже ракет

Не прибіняйтесь, цей рік - точно рік продавця, квартири розлітаються як гарячі пиріжки піє Єіпотеку.

Приехал только с Киева. Смотрел недвиги для сдачу в аренду. Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол. Есть с чистыми докум., есть по переуступке. По переуступке можно договариваться за 37тыс. Двушки можно выбрать прибл. 48-53 тыс. дол.
Сейчас как раз время покупать. Лето - это всегда цены ниже, плюс отключение света и люди сбрасывают хорошую недвигу по приемл. ценам, особенно на верхних этажах в высотках. Аренда в таких квартирах стоят однушки прибл. 12тыс. грн. (забирают моментом в основном молодёжь), двушки от 15тыс. грн. (молодые пары с ребёнком, надо немного ждать)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 09:20

Игорь Алексеевич


только с Киева.
…..

Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол.
Есть с чистыми докум., есть по переуступке. По переуступке можно договариваться за 37тыс. Двушки можно выбрать прибл. 48-53 тыс. дол.



Ооо, відчуваю людину «з монетами». :D

А можна приклад « нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол.»
:D

Блін, то треба було не мені питати, а хтось інший . Зараз злякаю, почне кривлятися, але відповіді ж не буде. Я все зіпсував! :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 09:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:рекомендую не дёргаться и не продавать. этот год - год покупателей, если они ещё остались.
уже поздно продавать. всё. нужно переждать зиму. точнее - эту саранчу зелёную, которая хуже ракет

Не прибіняйтесь, цей рік - точно рік продавця, квартири розлітаються як гарячі пиріжки піє Єіпотеку.

Приехал только с Киева. Смотрел недвиги для сдачу в аренду. Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол. Есть с чистыми докум., есть по переуступке. По переуступке можно договариваться за 37тыс. Двушки можно выбрать прибл. 48-53 тыс. дол.
Сейчас как раз время покупать. Лето - это всегда цены ниже, плюс отключение света и люди сбрасывают хорошую недвигу по приемл. ценам, особенно на верхних этажах в высотках. Аренда в таких квартирах стоят однушки прибл. 12тыс. грн. (забирают моментом в основном молодёжь), двушки от 15тыс. грн. (молодые пары с ребёнком, надо немного ждать)
Новобудови, в Києві,з ремонтом, 40-42 к?
А потім будильник задзвонив
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 09:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Новобудови, в Києві,з ремонтом, 40-42 к?
А потім будильник задзвонив
Просто писать не зная рынок и не видя документов, пустая писанина. Всегда хорошие вложения в недвигу делаются в кризисные годы. И на удивление есть в этой категории квартиры с вводом в экспл.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 07 лип, 2024 09:56, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 09:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:Новобудови, в Києві,з ремонтом, 40-42 к?
А потім будильник задзвонив
Просто писать не зная рынок и не видя документов, пустая писанина. Всегда хорошие вложения в недвигу делаются в кризисные годы.
От перше речення дуже самокритичне.
Faceless
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