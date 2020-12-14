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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 лип, 2024 09:57
Faceless написав:
От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал. Один из хороших вариантов. Была семья. Был любимый внук. Хотели дедушка и бабушка сделать ему подарок. Война - бабушка умирает, внук погиб на войне. Дед не хочет жить в Киеве, живёт у себя под Киевом в селе. Продаёт нормальную квартиру с документами, новострой вблизи Дарницкой площади, в которой так никто и не пожил. Цену не загнул. Ремонтик для сдачи в аренду вполне норма. Пару тыс. у.е что то из техники докупить в квартиру для арендаторов. Даже на удивление работает лифт при откл. света, т.к куплен в дом генератор. А он стоит для лифта не дешево. Аренда в этом доме разлетается за 12тыс. на ура однушек. Поздняки тоже есть не плохие варианты. Голосеевский есть, но дороже и маловато квартир.
Мне квартиры нужны не для проживания в ней самому, а для сдачи в аренду, поэтому квартиры на продажу за 100 - 200тыс я такие не рассматриваю.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 07 лип, 2024 10:19, всього редагувалось 10 разів.
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Додано: Нед 07 лип, 2024 10:02
Игорь Алексеевич написав: Faceless написав:
От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал.
Де? В Дніпрі чи Запоріжжі?
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Додано: Нед 07 лип, 2024 10:05
Faceless написав: Игорь Алексеевич написав: Faceless написав:
От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал.
Де? В Дніпрі чи Запоріжжі?
И там и там и там... и за погр. столбом.
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Додано: Нед 07 лип, 2024 10:34
Игорь Алексеевич написав: Faceless написав:
От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал. Один из хороших вариантов. Была семья. Был любимый внук. Хотели дедушка и бабушка сделать ему подарок. Война - бабушка умирает, внук погиб на войне. Дед не хочет жить в Киеве, живёт у себя под Киевом в селе. Продаёт нормальную квартиру с документами, новострой вблизи Дарницкой площади, в которой так никто и не пожил. Цену не загнул. Ремонтик для сдачи в аренду вполне норма. Пару тыс. у.е что то из техники докупить в квартиру для арендаторов. Даже на удивление работает лифт при откл. света, т.к куплен в дом генератор. А он стоит для лифта не дешево. Аренда в этом доме разлетается за 12тыс. на ура однушек. Поздняки тоже есть не плохие варианты. Голосеевский есть, но дороже и маловато квартир.
Мне квартиры нужны не для проживания в ней самому, а для сдачи в аренду, поэтому квартиры на продажу за 100 - 200тыс я такие не рассматриваю.
поверхневий тридцятисекундний пошук в бьорді каже, що оренда цілком пристойних однушек в тих будинках на Хоткевича починається з 13800, є за 14000 і за 15000 також, черга за ними не стоїть
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Додано: Нед 07 лип, 2024 10:35
Игорь Алексеевич написав:
Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол.
Можно конкретные ЖК для примера с выше описанными условиями?А то как-то оно такое...
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