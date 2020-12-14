RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11845118461184711848
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 09:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал. Один из хороших вариантов. Была семья. Был любимый внук. Хотели дедушка и бабушка сделать ему подарок. Война - бабушка умирает, внук погиб на войне в первые мес.. Дед не хочет жить в Киеве, живёт у себя под Киевом в селе. Продаёт нормальную квартиру с документами, новострой вблизи Дарницкой площади, в которой так никто и не пожил. Цену не загнул. Ремонтик для сдачи в аренду вполне норма. Пару тыс. у.е что то из техники докупить в квартиру для арендаторов. Даже на удивление работает лифт при откл. света, т.к куплен в дом генератор. А он стоит для лифта не дешево. Аренда в этом доме разлетается за 12тыс. на ура однушек. Поздняки тоже есть не плохие варианты. Голосеевский есть, но дороже и маловато квартир.
Мне квартиры нужны не для проживания в ней самому, а для сдачи в аренду, поэтому квартиры на продажу за 100 - 200тыс я такие не рассматриваю.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 07 лип, 2024 11:15, всього редагувалось 11 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8066
З нами з: 13.09.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал.
Де? В Дніпрі чи Запоріжжі?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34978
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 7997 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:05

  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал.
Де? В Дніпрі чи Запоріжжі?

И там и там и там... и за погр. столбом.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8066
З нами з: 13.09.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал. Один из хороших вариантов. Была семья. Был любимый внук. Хотели дедушка и бабушка сделать ему подарок. Война - бабушка умирает, внук погиб на войне. Дед не хочет жить в Киеве, живёт у себя под Киевом в селе. Продаёт нормальную квартиру с документами, новострой вблизи Дарницкой площади, в которой так никто и не пожил. Цену не загнул. Ремонтик для сдачи в аренду вполне норма. Пару тыс. у.е что то из техники докупить в квартиру для арендаторов. Даже на удивление работает лифт при откл. света, т.к куплен в дом генератор. А он стоит для лифта не дешево. Аренда в этом доме разлетается за 12тыс. на ура однушек. Поздняки тоже есть не плохие варианты. Голосеевский есть, но дороже и маловато квартир.
Мне квартиры нужны не для проживания в ней самому, а для сдачи в аренду, поэтому квартиры на продажу за 100 - 200тыс я такие не рассматриваю.
поверхневий тридцятисекундний пошук в бьорді каже, що оренда цілком пристойних однушек в тих будинках на Хоткевича починається з 13800, є за 14000 і за 15000 також, черга за ними не стоїть
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11180
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:35

  Игорь Алексеевич написав: Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол.

Можно конкретные ЖК для примера с выше описанными условиями?А то как-то оно такое... :)
посетитель
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  посетитель написав:Можно конкретные ЖК для примера с выше описанными условиями?А то как-то оно такое...
А для чего оно Вам надо?. Для обсуждения?. Мне оно вообще фиолетово сидеть часами на форумах. Основная цель, что бы был достаток и не ходить под старость с пакетиком от АТБ в Ощадбанк за пенсией. Сейчас была минута написал. Варианты для покупок недвиги находил не здесь и мало на этом форуме кого то слушаю. В основном помогает опыт, и др. ресурсы в интернете. А здесь форум превращается в форум пенсов...на лавочке. Начинает похож НА ФБ, где полный всегда неготив, т.к там сидят те кому за 50 с совковыми мыслями, но с интернетом.
Условия - двушки и однушки. Стены гипс с покраской. Пол кафель и ламинат. Туалет и ванна - кафель современный без цветочков, душевая кабинка, тумба с умывальником, водонагреватель, стиралка. Всё новое. Есть диван новый, кондиционер, шкаф купе, холодильник и др. мелочь. Нет кухни. Балкон застеклён..
Документы в норме, ком. усл. по ценам КМДА, свет по 4,32. Дом введён в экспл.
Мой нотариус проверила - сказала всё чисто.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 07 лип, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8066
З нами з: 13.09.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 11:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:поверхневий тридцятисекундний пошук в бьорді каже, що оренда цілком пристойних однушек в тих будинках на Хоткевича починається з 13800, є за 14000 і за 15000 також, черга за ними не стоїть
14штук может и не стоит. 12тыс. есть желающие. 11тыс готовы давать хоть сейчас задаток.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8066
З нами з: 13.09.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11845118461184711848
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2484, 2485, 2486
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24855 16623414
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лип, 2024 14:29
flysoulfly
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5454754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 54092
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2401)
07.07.2024 10:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.