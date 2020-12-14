Додано: Нед 07 лип, 2024 09:57

Faceless написав: От перше речення дуже самокритичне. От перше речення дуже самокритичне.

Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал. Один из хороших вариантов. Была семья. Был любимый внук. Хотели дедушка и бабушка сделать ему подарок. Война - бабушка умирает, внук погиб на войне в первые мес.. Дед не хочет жить в Киеве, живёт у себя под Киевом в селе. Продаёт нормальную квартиру с документами, новострой вблизи Дарницкой площади, в которой так никто и не пожил. Цену не загнул. Ремонтик для сдачи в аренду вполне норма. Пару тыс. у.е что то из техники докупить в квартиру для арендаторов. Даже на удивление работает лифт при откл. света, т.к куплен в дом генератор. А он стоит для лифта не дешево. Аренда в этом доме разлетается за 12тыс. на ура однушек. Поздняки тоже есть не плохие варианты. Голосеевский есть, но дороже и маловато квартир.Мне квартиры нужны не для проживания в ней самому, а для сдачи в аренду, поэтому квартиры на продажу за 100 - 200тыс я такие не рассматриваю.