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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11846118471184811849>
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 09:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал. Один из хороших вариантов. Была семья. Был любимый внук. Хотели дедушка и бабушка сделать ему подарок. Война - бабушка умирает, внук погиб на войне в первые мес.. Дед не хочет жить в Киеве, живёт у себя под Киевом в селе. Продаёт нормальную квартиру с документами, новострой вблизи Дарницкой площади, в которой так никто и не пожил. Цену не загнул. Ремонтик для сдачи в аренду вполне норма. Пару тыс. у.е что то из техники докупить в квартиру для арендаторов. Даже на удивление работает лифт при откл. света, т.к куплен в дом генератор. А он стоит для лифта не дешево. Аренда в этом доме разлетается за 12тыс. на ура однушек. Поздняки тоже есть не плохие варианты. Голосеевский есть, но дороже и маловато квартир.
Мне квартиры нужны не для проживания в ней самому, а для сдачи в аренду, поэтому квартиры на продажу за 100 - 200тыс я такие не рассматриваю.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 07 лип, 2024 11:15, всього редагувалось 11 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал.
Де? В Дніпрі чи Запоріжжі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:05

  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал.
Де? В Дніпрі чи Запоріжжі?

И там и там и там... и за погр. столбом.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал. Один из хороших вариантов. Была семья. Был любимый внук. Хотели дедушка и бабушка сделать ему подарок. Война - бабушка умирает, внук погиб на войне. Дед не хочет жить в Киеве, живёт у себя под Киевом в селе. Продаёт нормальную квартиру с документами, новострой вблизи Дарницкой площади, в которой так никто и не пожил. Цену не загнул. Ремонтик для сдачи в аренду вполне норма. Пару тыс. у.е что то из техники докупить в квартиру для арендаторов. Даже на удивление работает лифт при откл. света, т.к куплен в дом генератор. А он стоит для лифта не дешево. Аренда в этом доме разлетается за 12тыс. на ура однушек. Поздняки тоже есть не плохие варианты. Голосеевский есть, но дороже и маловато квартир.
Мне квартиры нужны не для проживания в ней самому, а для сдачи в аренду, поэтому квартиры на продажу за 100 - 200тыс я такие не рассматриваю.
поверхневий тридцятисекундний пошук в бьорді каже, що оренда цілком пристойних однушек в тих будинках на Хоткевича починається з 13800, є за 14000 і за 15000 також, черга за ними не стоїть
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:35

  Игорь Алексеевич написав: Есть много вариантов нормальных однушек в новостройках с хорошим ремонтом и мебелью в районе 40-42тыс.дол.

Можно конкретные ЖК для примера с выше описанными условиями?А то как-то оно такое... :)
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  посетитель написав:Можно конкретные ЖК для примера с выше описанными условиями?А то как-то оно такое...
А для чего оно Вам надо?. Для обсуждения часами на форумах?. Основная моя цель в покупках недвиги, что бы был достаток и не ходить под старость с пакетиком от АТБ в Ощадбанк за пенсией. Сейчас была минута написал. Варианты для покупок недвиги находил не здесь. Мало на этом форуме кого то я слушаю. В основном помогает опыт, и др. ресурсы в интернете. А здесь страничка превращается в форум пенсов...на лавочке. Начинает похож НА ФБ, где всегда только неготив, т.к там сидят 50+ с совковыми мыслями или мыслями 2000года, но с умняком.
Условия - двушки и однушки. Стены гипс с покраской. Пол кафель и ламинат. Туалет и ванна - кафель современный без цветочков, душевая кабинка, тумба с умывальником, водонагреватель, стиралка. Всё новое. Есть диван новый, кондиционер, шкаф купе, холодильник и др. мелочь. Нет кухни. Балкон застеклён..
Документы в норме, ком. усл. по ценам КМДА, свет по 4,32. Дом введён в экспл.
Мой нотариус проверила - сказала всё чисто.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 07 лип, 2024 12:51, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 11:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:поверхневий тридцятисекундний пошук в бьорді каже, що оренда цілком пристойних однушек в тих будинках на Хоткевича починається з 13800, є за 14000 і за 15000 також, черга за ними не стоїть
14штук может и не стоит. 12тыс. есть желающие. 11тыс готовы давать хоть сейчас задаток.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 14:41

  Игорь Алексеевич написав:
  посетитель написав:Можно конкретные ЖК для примера с выше описанными условиями?А то как-то оно такое...
А для чего оно Вам надо?. Для обсуждения часами на форумах?. Основная моя цель в покупках недвиги, что бы был достаток и не ходить под старость с пакетиком от АТБ в Ощадбанк за пенсией. Сейчас была минута написал. Варианты для покупок недвиги находил не здесь. Мало на этом форуме кого то я слушаю. В основном помогает опыт, и др. ресурсы в интернете. А здесь страничка превращается в форум пенсов...на лавочке. Начинает похож НА ФБ, где всегда только неготив, т.к там сидят 50+ с совковыми мыслями или мыслями 2000года, но с умняком.
Условия - двушки и однушки. Стены гипс с покраской. Пол кафель и ламинат. Туалет и ванна - кафель современный без цветочков, душевая кабинка, тумба с умывальником, водонагреватель, стиралка. Всё новое. Есть диван новый, кондиционер, шкаф купе, холодильник и др. мелочь. Нет кухни. Балкон застеклён..
Документы в норме, ком. усл. по ценам КМДА, свет по 4,32. Дом введён в экспл.
Мой нотариус проверила - сказала всё чисто.


вроде ж простой конкретный вопрос задал не на поговорить :) . Лично мне за 40куе новострои с ремонтами и с нормальными документами не попадались.Наверное где-то не там смотрю.Интересует где смотреть.Цель аналогичная Вашей.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 15:53

  Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:От перше речення дуже самокритичне.
Если бы я не занимался недвигой более 20-ти лет, то я бы вас послушал. Один из хороших вариантов. Была семья. Был любимый внук. Хотели дедушка и бабушка сделать ему подарок. Война - бабушка умирает, внук погиб на войне в первые мес.. Дед не хочет жить в Киеве, живёт у себя под Киевом в селе. Продаёт нормальную квартиру с документами, новострой вблизи Дарницкой площади, в которой так никто и не пожил. Цену не загнул. Ремонтик для сдачи в аренду вполне норма. Пару тыс. у.е что то из техники докупить в квартиру для арендаторов. Даже на удивление работает лифт при откл. света, т.к куплен в дом генератор. А он стоит для лифта не дешево. Аренда в этом доме разлетается за 12тыс. на ура однушек. Поздняки тоже есть не плохие варианты. Голосеевский есть, но дороже и маловато квартир.
Мне квартиры нужны не для проживания в ней самому, а для сдачи в аренду, поэтому квартиры на продажу за 100 - 200тыс я такие не рассматриваю.

Новострои возле Дарницкий площади - это УКОшные недострои Войцеховского?
Уже 5 лет стоят, без всякой надежды.
Вообще, район на большого любителя
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 16:02

  посетитель написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  посетитель написав:Можно конкретные ЖК для примера с выше описанными условиями?А то как-то оно такое...
А для чего оно Вам надо?. Для обсуждения часами на форумах?. Основная моя цель в покупках недвиги, что бы был достаток и не ходить под старость с пакетиком от АТБ в Ощадбанк за пенсией. Сейчас была минута написал. Варианты для покупок недвиги находил не здесь. Мало на этом форуме кого то я слушаю. В основном помогает опыт, и др. ресурсы в интернете. А здесь страничка превращается в форум пенсов...на лавочке. Начинает похож НА ФБ, где всегда только неготив, т.к там сидят 50+ с совковыми мыслями или мыслями 2000года, но с умняком.
Условия - двушки и однушки. Стены гипс с покраской. Пол кафель и ламинат. Туалет и ванна - кафель современный без цветочков, душевая кабинка, тумба с умывальником, водонагреватель, стиралка. Всё новое. Есть диван новый, кондиционер, шкаф купе, холодильник и др. мелочь. Нет кухни. Балкон застеклён..
Документы в норме, ком. усл. по ценам КМДА, свет по 4,32. Дом введён в экспл.
Мой нотариус проверила - сказала всё чисто.

вроде ж простой конкретный вопрос задал не на поговорить :) . Лично мне за 40куе новострои с ремонтами и с нормальными документами не попадались.Наверное где-то не там смотрю.Интересует где смотреть.Цель аналогичная Вашей.


Во первых я написал, какая площадь находится рядом с жилыми комплексами, домами многоэтажек. Немного думаем и смотрим карту.
Во вторых такие обсуждения если они действительно людей интересует, то выносятся на крайняк в личку, но не с адресами покупок и номерами квартир на форуме.
В третьих телеграмм, инста, РИА Дом, на крайняк можно полазить в ОЛХ.
В червёртых на жадничайте и работайте с риелтарами. 2-3% вы про них забудете после покупки через месяц, но вам они будут кидать не плохие предложения.. Конечно они не спецы в документах, но у них есть не плохая база продаж и аренд. А вы уже проверяете сами через нотариуса, если заинтересовал вас вариант, но есть сомнения в документах.
Игорь Алексеевич
 
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