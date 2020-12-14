Смотря какая цель покупки?. Во вторых не все без документов.
Но все же там лучше покупать, чем его дома на ул. Ракетной.
Есть ещё не плохие цены с вводом домов в экспл. на Соф. Борщаговка, есть даже арендаторы, которым нужен именно этот район, там цевил. 000, хотя лет через 10 будет рай.
Есть не плохие цены в доме с вводом Лисагорский переулок Голос. район с частичным ремонтом.
Есть еще варианты. Все зависит от того для чего кв. нужна, для сдачи в аренду или для проживания. У меня цель первая была раньше и сейчас.