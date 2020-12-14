|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 лип, 2024 16:27
Frant написав:
Новострои возле Дарницкий площади - это УКОшные недострои Войцеховского?
Уже 5 лет стоят, без всякой надежды.
Вообще, район на большого любителя
Смотря какая цель покупки?. Во вторых не все без документов.
Но все же там лучше покупать, чем его дома на ул. Ракетной.
Есть ещё не плохие цены с вводом домов в экспл. на Соф. Борщаговка, есть даже арендаторы, которым нужен именно этот район, там цевил. 000, хотя лет через 10 будет рай.
Есть не плохие цены в доме с вводом Лисагорский переулок Голос. район с частичным ремонтом.
Есть еще варианты. Все зависит от того для чего кв. нужна, для сдачи в аренду или для проживания. У меня цель первая была раньше и сейчас.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8068
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 839 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 лип, 2024 17:31
Игорь Алексеевич написав: Frant написав:
Новострои возле Дарницкий площади - это УКОшные недострои Войцеховского?
Уже 5 лет стоят, без всякой надежды.
Вообще, район на большого любителя
Смотря какая цель покупки?. Во вторых не все без документов.
Но все же там лучше покупать, чем его дома на ул. Ракетной.
Есть ещё не плохие цены с вводом домов в экспл. на Соф. Борщаговка, есть даже арендаторы, которым нужен именно этот район, там цевил. 000, хотя лет через 10 будет рай.
Есть не плохие цены в доме с вводом Лисагорский переулок Голос. район с частичным ремонтом.
Есть еще варианты. Все зависит от того для чего кв. нужна, для сдачи в аренду или для проживания. У меня цель первая была раньше и сейчас.
Сударь, я понял ваши вкусы и запросы.
Тут есть такой пан Флаймен, эксперт по кавалиркам -новостройкам возле ШРТ (швидкісного рельсового транспорту).
Думаю, он с удовольствием вас проконсультирует, а может, и продаст Вам "за недорого" какую нибудь жемчужину из его коллекции оКРЖН.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 07 лип, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23868
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1681 раз.
- Подякували: 2544 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2024 17:56
Frant написав:
Сударь, я понял ваши вкусы и запросы.
Тут есть такой пан Флаймен, эксперт по кавалиркам -новостройкам возле ШРТ (швидкісного рельсового транспорту).
Думаю, он с удовольствием вас проконсультирует, а может, и продаст Вам "за недорого" какую нибудь жемчужину из его коллекции
Шось пан перейшов на російську. Чи обліківку зламали ?
В аренде дома от Войцеховского котируются в цене так же как и все остальное, а по цене покупки на 15-20-25куе дешевле, чем новостройки с документами на право собственности.
Если ИА устраивает "владеть" по переуступке почему нет.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1896
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24855
|16623662
|
|
|1359
|5454810
|
|
|3
|54241
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|