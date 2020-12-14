Додано: Нед 07 лип, 2024 18:44

vladimir07 написав: Шось пан перейшов на російську. Чи обліківку зламали ?

В аренде дома от Войцеховского котируются в цене так же как и все остальное, а по цене покупки на 15-20-25куе дешевле, чем новостройки с документами на право собственности.

Если ИА устраивает "владеть" по переуступке почему нет. Шось пан перейшов на російську. Чи обліківку зламали ?В аренде дома от Войцеховского котируются в цене так же как и все остальное, а по цене покупки на 15-20-25куе дешевле, чем новостройки с документами на право собственности.Если ИА устраивает "владеть" по переуступке почему нет.

Всё правильно вы мыслите. Есть дома Войцеха без документов о вводе. Там и коммуналка по ком. расценкам, особенно свет по 10 и выше. Есть дома без ввода, но коммуналка по цене КМДА, т.е. свет по 4,30. Как бы такие квартиры нельзя заложить для кредита или в некоторых прописаться или перепродать быстро. Но у меня в планах покупки не для быстрой перепродажи, а для сдачи в долгоср. аренду. Уже есть в Киеве несколько квартиры таких. В 2021г. приобрёл, когда был ковид и все должны были умереть от вируса. Пока ничего страшного не произошло. Арендаторы оплачивают, создаются в домах кооперативы и они продвигают документы по вводу. Сносить же не будут эти дома...?, просто надо время для документов. В одних домах народ более организованы и есть актив дома, который что то пишет в органы власти, что то продвигают. А есть дома с должниками и там немного печальней с документацией.Поэтому у каждого своя цель в покупки недвиги. У каждого свой капитал. Одни в банках держат всю валюту, др. в бизнесе и товаре, третьи в недвиге и т.д. И все могут, как преувеличить свой капитал, так и остаться с ним на месте или даже потерять.