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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 лип, 2024 16:27
Frant написав:
Новострои возле Дарницкий площади - это УКОшные недострои Войцеховского?
Уже 5 лет стоят, без всякой надежды.
Вообще, район на большого любителя
Смотря какая цель покупки?. Во вторых не все без документов.
Но все же там лучше покупать, чем его дома на ул. Ракетной.
Есть ещё не плохие цены с вводом домов в экспл. на Соф. Борщаговка, есть даже арендаторы, которым нужен именно этот район, там цевил. 000, хотя лет через 10 будет рай.
Есть не плохие цены в доме с вводом Лисагорский переулок Голос. район с частичным ремонтом.
Есть еще варианты. Все зависит от того для чего кв. нужна, для сдачи в аренду или для проживания. У меня цель первая была раньше и сейчас.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 07 лип, 2024 17:31
Игорь Алексеевич написав: Frant написав:
Новострои возле Дарницкий площади - это УКОшные недострои Войцеховского?
Уже 5 лет стоят, без всякой надежды.
Вообще, район на большого любителя
Смотря какая цель покупки?. Во вторых не все без документов.
Но все же там лучше покупать, чем его дома на ул. Ракетной.
Есть ещё не плохие цены с вводом домов в экспл. на Соф. Борщаговка, есть даже арендаторы, которым нужен именно этот район, там цевил. 000, хотя лет через 10 будет рай.
Есть не плохие цены в доме с вводом Лисагорский переулок Голос. район с частичным ремонтом.
Есть еще варианты. Все зависит от того для чего кв. нужна, для сдачи в аренду или для проживания. У меня цель первая была раньше и сейчас.
Сударь, я понял ваши вкусы и запросы.
Тут есть такой пан Флаймен, эксперт по кавалиркам -новостройкам возле ШРТ (швидкісного рельсового транспорту).
Думаю, он с удовольствием вас проконсультирует, а может, и продаст Вам "за недорого" какую нибудь жемчужину из его коллекции оКРЖН.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 07 лип, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: Нед 07 лип, 2024 17:56
Frant написав:
Сударь, я понял ваши вкусы и запросы.
Тут есть такой пан Флаймен, эксперт по кавалиркам -новостройкам возле ШРТ (швидкісного рельсового транспорту).
Думаю, он с удовольствием вас проконсультирует, а может, и продаст Вам "за недорого" какую нибудь жемчужину из его коллекции
Шось пан перейшов на російську. Чи обліківку зламали ?
В аренде дома от Войцеховского котируются в цене так же как и все остальное, а по цене покупки на 15-20-25куе дешевле, чем новостройки с документами на право собственности.
Если ИА устраивает "владеть" по переуступке почему нет.
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vladimir07
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Додано: Нед 07 лип, 2024 18:44
vladimir07 написав:
Шось пан перейшов на російську. Чи обліківку зламали ?
В аренде дома от Войцеховского котируются в цене так же как и все остальное, а по цене покупки на 15-20-25куе дешевле, чем новостройки с документами на право собственности.
Если ИА устраивает "владеть" по переуступке почему нет.
Всё правильно вы мыслите. Есть дома Войцеха без документов о вводе. Там и коммуналка по ком. расценкам, особенно свет по 10 и выше. Есть дома без ввода, но коммуналка по цене КМДА, т.е. свет по 4,30. Как бы такие квартиры нельзя заложить для кредита или в некоторых прописаться или перепродать быстро. Но у меня в планах покупки не для быстрой перепродажи, а для сдачи в долгоср. аренду. Уже есть в Киеве несколько квартиры таких. В 2021г. приобрёл, когда был ковид и все должны были умереть от вируса. Пока ничего страшного не произошло. Арендаторы оплачивают, создаются в домах кооперативы и они продвигают документы по вводу. Сносить же не будут эти дома...?, просто надо время для документов. В одних домах народ более организованы и есть актив дома, который что то пишет в органы власти, что то продвигают. А есть дома с должниками и там немного печальней с документацией.
Поэтому у каждого своя цель в покупки недвиги. У каждого свой капитал. Одни в банках держат всю валюту, др. в бизнесе и товаре, третьи в недвиге и т.д. И все могут, как преувеличить свой капитал, так и остаться с ним на месте или даже потерять.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 07 лип, 2024 19:26
Frant остаточно вскрився, ждун кацапський
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Faceless
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Додано: Нед 07 лип, 2024 19:47
Faceless написав:
Frant остаточно вскрився, ждун кацапський
Ого, неочікуванно, з 2011 року 23 тис повідомлень.
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BIGor
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Додано: Нед 07 лип, 2024 21:29
Блин пропустил, а что там было ?
Или на русский перешел - сразу ждун ?? )))
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Додано: Нед 07 лип, 2024 22:11
BIGor написав: Faceless написав:
Frant остаточно вскрився, ждун кацапський
Ого, неочікуванно, з 2011 року 23 тис повідомлень.
Светила киевской ветки.
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Додано: Нед 07 лип, 2024 23:03
щас аренду нужно юзать, это правда. сегодня, повторюсь, время покупателя.
небольшую бы мини базу отдыха построить на 8..10 домиков с возможностью автономии и постоянного проживания недалеко от города, как дача была - 5 км. в виде cabin house в минимализме, с зимним отдыхом, например саунами.
у меня всё есть - генплан, конструктив, сети посчитаны. всё
если бы не тцк-ашники.
всю малину обломали.
а так придётся в варшаву перебираться
жену отправил, чуть не померла в этом поезде ещё и с детьми, до обморочного состояния, особенно 3 часа на ПП, бабы выть начали. специально сделано, чтобы страдать
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Бетон
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