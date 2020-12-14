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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11847118481184911850
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 00:34

  Faceless написав:Frant остаточно вскрився, ждун кацапський


о, интересно, я много пропустил.

по каким критериям пришли к такому выводу ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 05:20

  Бетон написав:Футбол по польски, оказывается - пилка ножна. А участок - дзяука
а сделать льоду знаете что означает? Тяжело учить братские языки. Многие слова имеют противоположный смысл. Например урода это красота. А склеп = магазин. Надо перенастраивать все ассоциативные ряды. Не знаю как вообще людям такое удаётся.
vitaliiangel
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