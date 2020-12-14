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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 лип, 2024 00:34
Faceless написав:
Frant остаточно вскрився, ждун кацапський
о, интересно, я много пропустил.
по каким критериям пришли к такому выводу ?
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Додано: Пон 08 лип, 2024 05:20
Бетон написав:
Футбол по польски, оказывается - пилка ножна. А участок - дзяука
а сделать льоду знаете что означает? Тяжело учить братские языки. Многие слова имеют противоположный смысл. Например урода это красота. А склеп = магазин. Надо перенастраивать все ассоциативные ряды. Не знаю как вообще людям такое удаётся.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
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